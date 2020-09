Tom Seaver, exlanzador de los Mets, fallece víctima de Covid-19

NUEVA YORK.— Tom Seaver, el lanzador y líder de los “Milagrosos Mets” que conquistaron la Serie Mundial de 1969, falleció a los 75 años.

El Salón de la Fama informó que Seaver murió el lunes, debido a complicaciones de una demencia con cuerpos de Lewy y a COVID-19.

Seaver, quien simbolizó el ascenso de los equipos de expansión durante una era de cambio radical para el béisbol, pasó sus últimos años en Calistoga, California.

