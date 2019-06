Tomás Boy justifica la elección del “Cepillo”

Oribe, el mejor delantero tricolor según Tomás Boy

Feliz por la llegada de Oribe Peralta se mostró el técnico de las Chivas de Guadalajara, Tomás Boy, quien consideró que su nuevo jugador es el mejor delantero de México en los últimos 10 años.

“Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos diez años ¿Cómo estoy? Debo estar contento, es una gran adición, con un historial tremendo”, aseguró el timonel del Rebaño Sagrado.

En conferencia de prensa, el “Jefe” indicó que, sin duda, la incorporación de este atacante es muy importante dada la disponibilidad que hay de arietes mexicanos, más allá de que llegue de su acérrimo rival, América.

“Es mexicano y el mercado de Chivas es muy corto, solo tiene uno, no tiene la posibilidad de los demás equipos, entonces está demasiado satanizado el asunto, no lo entiendo”, apuntó Boy.

Desde su perspectiva, explicó que el “Cepillo” está más identificado con el equipo de Santos Laguna que con Águilas, pese a que jugó con este equipo los últimos cinco años.

“No veo a Oribe americanista, es más de Santos, quería ir a Santos y cuando llegó al América dijo que era santista; me voy por la parte deportiva que es lo que me compete, es un jugador con un historial importante”, declaró el técnico.

Indicó que a las filas de su escuadra se ha agregado un “tremendo jugador, él solo ganó la medalla olímpica (Londres 2012), nos va ayudar bastante, tiene experiencia y es ganador”.

“En este momento es un delantero fantástico que no ha perdido nada en la cancha, es un profesional, su estado físico es inmejorable para este momento, ya hizo los exámenes y está listo y quiere estar aquí, eso es importante, quiere estar aquí y no es de dinero, quiere estar en este proyecto y eso se lo deben valorar siempre. Como mexicano no es fácil encontrar este tipo de jugadores”, estableció Boy.— EFE