Torero sin bajar la guardia

Avances de Ángel Lizama, contra viento y marea

¿Qué un torero no puede destacar por ser bajito de estatura? Pues Ángel Lizama tiene como espejos a diestros que fueron consagradas figuras mundiales pese a su baja estampa.

¿Qué un torero que ha tocado puertas por quince años no le pone ganas? Pues “El Papo” se ha pasado la vida haciendo eso y no piensa dejar de hacerlo.

Ángel Lizama García fue votado por los aficionados para avanzar a la tercera fase del proyecto “México busca un torero”, en el que participaron 80 diestros de todo el país. Los periodistas y críticos invitados por la empresa de la Plaza México no lo consideraron entre sus elegidos. Incluso, denostaron a “El Papo” y a otros matadores que se inscribieron.

“Yo los respeto. A mí sus opiniones, que son muy respetables, no me afectan porque yo me conozco como torero, sé lo que he hecho en mi vida en los toros”, cuenta el diestro yucateco, quien pasó a una tercera fase, en la que están en total 24 toreros. Ochenta se presentaron en la convocatoria de “México busca un torero”, de los que, tras el primer filtro, quedaron 40, y ahora van solo 24. También está entre los elegidos de la tercera etapa el yucateco Michelito Lagravere Peniche.

El jurado calificador de la tercera fase lo integraron los comunicadores Leonardo Páez, Pepe Mata y Bardo de la Taurina, que a varios de los diestros que observaron torear los criticaron con duros señalamientos por sus características físicas o sus formas de torear. Los aficionados y agrupaciones taurinas reaccionaron duramente a sus opiniones.

Lizama García habló ayer con el Diario sobre el tema. “De mí dijeron que era muy chaparro y sin presencia. Lo dijo Bardo de la Taurina. Pero les digo: respeto sus comentarios. No me ofenden. De otros dijeron que todos torean igual, que no tenemos ganas, que nos debemos dedicar a otras cosas. No saben lo que significa estar picando piedra, tocando puertas, lo que es pararse ante un toro”, expresó el yucateco.

Agradeció a los aficionados que apoyaron para que él pueda ser incluido en el grupo de los 24 que pasaron a la tercera etapa, y también a los que pusieron apoyos económicos para costear los gastos en el concurso.

La primera fue una actuación en la Plaza “La Florecita”, en Ciudad de México, y la segunda en la Plaza de San Marcos, en Aguascalientes, todas a puerta cerrada y sin publicar información más que la de la empresa de la Monumental de Insurgentes, creadora del concepto.

“No les voy a defraudar. Y a quienes dicen que soy chaparro, pues que vean ejemplos como el maestro Eloy Cavazos, o en España, a Dámaso González, o el matador Adrián Flores que está aquí con nosotros”.

“Nos pueden decir lo que quieran, pero lo que no, es que no tenemos ganas, si es lo que más queremos: torear. Tengo quince años metido en esto, no he parado un solo día de prepararme física y mentalmente para tener una oportunidad de demostrar lo que soy como torero. Y quiero seguir avanzando, me gustaría torear en la Plaza México como finalista de este interesante proyecto, que los matadores que hemos tenido pocas oportunidades agradecemos. Si no lo logramos ahora, vamos a seguir luchando por ello”, afirma Lizama, quien se hizo matador en la Feria Yucatán de Xmatkuil en noviembre 2016 y lleva en el cuerpo las cicatrices de varias cornadas de los toros, que a veces no son tan dolorosas como las que pegan los hombres de pantalón largo en el entorno de la fiesta brava.

Quiso dejar claro que “ningún comentario me va a afectar. Si no hubiera pasado a la tercera etapa, me hubieran visto otra vez tocar puertas y alzar la mano pidiendo una oportunidad. Es lo que he hecho toda mi vida”, comenta Lizama, quien el domingo, a manera de preparación, toreó unas vacas en San José, Acanceh, junto con la aspirante yucateca a novillero Mariangel Segovia Ferráez.— Gaspar Silveira

Serial Oportunidad

El proyecto “México busca un torero” recibió inscripciones de 80 matadores mexicanos.

Por etapas

Se realizó en la Plaza “La Florecita” en Ciudad de México, y de allí fueron seleccionados 40 diestros, que torearon en la “San Marcos” de Aguascalientes, quedando ahora sólo 24. Están en espera de la notificación para saber cuándo será la tercera etapa.