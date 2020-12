Toreros de plata que valen oro

Causa pesar la muerte de Pepe Luna, puntillero

Amigos aficionados…

Repetiremos en esta entrega una imagen que publicamos hace unas semanas. Muy emotiva la foto que muestra a un veterano subalterno firmando autógrafos a un grupo de chiquillos que, mirándole sonrientes, dejan ver la admiración hacia el hombre de plata que amablemente les atendió.

La foto corresponde a una corrida del año pasado en que, don Pepe Luna, había actuado como puntillero por enésima ocasión en la Plaza Mérida. Y es una, en opinión personal, una de las más emotivas que incluye el libro “Legado de la Fiesta en Yucatán”, presentado hace exactamente una semana.

Tristemente les comento, por si no se enteraron en las redes sociales, que el destacado subalterno, falleció la noche del martes cuando era trasladado a una clínica de Tlalnepantla, en su natal Estado de México. José Higinio Reyes Luna, su nombre de pila, tenía 73 años de edad. Se vistió de charro para actuar en el Toroton de hace unos días en la capital, un festival en que hubo toros para varios matadores. Pero, de acuerdo con Eduardo Puerto, quien tomó la foto de la que hablamos, su última corrida vestido de plata, fue el 8 de marzo en la Plaza Mérida, que con aquella festividad cerró su temporada y también sus puertas sin saber hasta para cuándo las abrirá otra vez. Pueto había llevado unos libros a esa semana de Toroton y el hoy fallecido puntillero le firmó una dedicatoria en su foto.

Serio, concentrado en su labor, pero amable cuando no era tiempo de torear. Recuerdo el día de Año Nuevo de 2019, cuando la famosa corrida en que Roberto Gómez Valladares “El Zorrillo” reventó con un estoconazo a un toro enorme que el rejoneador Horacio Casas no pudo despachar. Calladamente, miraba la situación, entre drama, euforia, sensaciones pocas veces vistas en un solo momento. “Dios es grande”, me dijo luego. “Cuidó al muchacho y le dio un regalo”.

Los regalos muchas veces son así como las grandes lecciones de vida.

Don Pepe Luna no era protagonista, nunca lo fue, como muchos sí lo son. La vez que le comentamos de los niños y su foto, recordó algo valioso en las personas como él, de la vieja guardia, con vasta experiencia. No es colmillo, es vida recorrida: “Nosotros estamos para cuando ellos quieran venir a buscarnos”. Cierto. A los toreros de oro, se les arremolinan para una foto o un autógrafo, son el centro de la atención. A los de plata, siempre modestos, se les ve callados, sin reflectores. Pero nunca pesadean o se resisten, siempre se dan a tratar y querer. Y eso, hoy en día, en la mayoría de las actividades de espectáculos profesionales públicos, es algo en que nos están quedando a deber sus protagonistas.

En esto del toro se llega a aprender mucho de lo que hacen personas como Pepe Luna. Recuerdo a un amigo que me dijo que, estando en una barrera de sombra, se pasó siguiendo cada movimiento que los banderilleros y peones hacían en el burladero y el callejón. “Vi nervios, vi camaradería, hermandad, auxilio… Y los veteranos siempre atentos haciéndolo”.

Lo suyo no era salir solo a darle el cachetazo final al toro (así se dice en el argot taurino). Toda una ceremonia la del puntillero: afilar la daga con que realiza su suerte laboral, por ejemplo. Y, también, vestirse como en una gala, para hacer el paseíllo, en la tercera fila, lejos de los principales actores, pero con importante papel.

Un detalle también triste: en dos días fallecieron dos personas vinculadas con la Fiesta, que son parte del libro presentado la semana pasada. El lunes murió en Mérida don Joaquín Poot Campos, quien fue el encargado de pesar a los toros durante muchos años, y luego don Pepe. Réquiem por ellos.

La pregunta del día: ¿Cuáles son las especialidades de los toreros de plata en una corrida?

Respuesta a la pregunta de la semana pasada: Los toreros de la dinastía “Armillita” que han actuado en la Mérida son el maestro Fermín Espinosa, sus hijos Manolo, Fermín “Armillita” y Miguel “Armillita Chico”.