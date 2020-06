Trabajaré por los derechos de las mujeres: Renato Ibarra

MÉXICO.— El futbolista Renta Ibarra compartió un video en el que le mando un mensaje a las mujeres y público en general, pidió disculpas a su expareja y al equipo América y aseguró estar arrepentido de lo que hizo.

"Quiero mandarle un mensaje a las mujeres y para la afición, el público en general, si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas… Expresarle a Lucely mis más sinceras disculpas, por lo que pasó esa noche, donde hubo una discusión verbal, mas no física. Estoy arrepentido de lo que pasó", destaca el mensaje que el futbolista grabó.

"Renato Ibarra":

Por su video donde pide disculpas. pic.twitter.com/fgeomGdaG5 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 26, 2020

Quiere una segunda oportunidad

En el video que se publicó en Instagram, Renato -sin mencionar al Club América- también pidió "una segunda oportunidad" sus seguidores.

"Pedirles, de corazón, una segunda oportunidad, saben cómo me he manejado en la cancha, no soy un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona, trabajar en pro de las mueres y que sus derechos sean respetados", agregó.

Por el momento, las Águilas no han dado una postura oficial del futuro inmediato de Renato Ibarra, jugador que están dispuestos a vender y cuyo contrato vence hasta 2023.

Renato Ibarra ofrece disculpas. Veo que preparan el camino para su vuelta al América.

Solo una pregunta. ¿Dónde colocamos este comunicado de hace unos meses? pic.twitter.com/owTWQnHWL8 — Ciro Procuna (@cprocuna) June 26, 2020

Solo paso unos días en el Reclusorio

Luego del pleito que el futbolista tuvo con su pareja, en el cual también se vio involucrados varios miembros de su familia, Renato pasó varios días detenido en el Reclusorio por os cargos de supuesta "tentativa de feminicidio y de aborto".

Pero al final, y tras negociar con la parte afectada, salió con una medida cautelar de "violencia familia".

La dignidad y el respeto como ser humano que debía tenerse *Lucely Chala* fue equivalente a un fajo de 💵 de su marido golpeador *Renato Ibarra*.

Que triste saber que existen mujeres con tan poco amor propio, si un día dicen que murió a golpes, tristemente no me sorprendería. pic.twitter.com/e51dOprz6N — Nubia💋 (@NubiaArizaga) March 13, 2020

