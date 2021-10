Trabajo de todo un club

Edson Sánchez da crédito al equipo por sus 4 goles

Edson Sánchez trabaja intensamente para dejar huella como uno de los jugadores referentes de Deportiva Venados, pero nunca va solo.

Por ello, aunque aparece como líder goleador del equipo yucateco, el veracruzano considera que es tanto o más importante el paso del club sobre los goles y las actuaciones individuales.

“El resultado es trabajo de todos, de toda la semana”, dijo el delantero, quien lleva cuatro tantos en el torneo y es sublíder del Grupo1, debajo solamente de Brandon Carrera, de Tulum y quien marcha con cinco.

No propiamente aparece como delantero, pero ha estado en el momento clave para firmar ante el marco. “Se me han dado, pero los goles son del equipo, no nada más míos, todos trabajamos para ello, destacó Edson tras su doblete ante los Pejelagartos.— Gaspar Silveira