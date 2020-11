Tras la eliminación de Rayados tunden a Mohamed

Los fanáticos de los Rayados no tomaron nada bien la eliminatoria del equipo, en redes sociales volcaron su enojo contra el DT y el arquero.

MONTERREY.— El equipo todavía campeón de la Liga MX fue eliminado por el Puebla en el repechaje y no podrá estar en la Liguilla.

¡PUEBLA EN LIGUILLA! ¡LA GRAN SORPRESA DEL REPECHAJE SE DIO EN EL 'GIGANTE DE ACERO'!#RAYADOSxFOX El Guard1anes 2020 se terminó para los de Mohamed tras perder ventaja de un 2-0 sobre Puebla



Revive la eliminación de Rayados pic.twitter.com/K9gbv7jqur — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 23, 2020

[COMENTARIO AL DÍA 🗣📺📻]



"La soberbia es muy mala. Rayados y Mohamed pecaron de soberbia. Vieron muy pequeño al Puebla. Esto viene desde el famoso ‘somos campeones de todo’. ¡Y miren! Vino el Pueblita y te dio una lección de humildad"



🎙 - @WillieMty pic.twitter.com/GmBtfBQTkM — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 23, 2020

El Monterrey quedó fuera y atacan a "los culpables"

La afición de los Rayados terminó muy molesta por el resultado y señalaron al portero Hugo González como uno de los responsables de la derrota.

Sin embargo, en redes sociales, los seguidores del equipo de Antonio Mohamed no solo culpan al guardameta de no poder atajar en los momentos clave, también lo señalan a él por no preparar bien a González y por no pensar en un mejor guardameta.

Ni que la televisión se llamara Mohamed, esto es. // HBz pic.twitter.com/NTRCLy7fQb — Arqui Benavidez (@Arq_Benabidez) November 23, 2020

Rayados Monterrey Pueblita Nico Janssen Turco Funes Mohamed Puebla pic.twitter.com/BrXiAyeJ9p — Jes Her (@11DanRam) November 23, 2020

El Turco Mohamed y Hugo González, mañana en Monterrey...



Hoy el Puebla echó a Rayados ⚽ pic.twitter.com/WfPz6iAJRl — Edward Fernando Salinas (@_EdwardSalinas) November 23, 2020

Una vergüenza lo de @rayados

Gracias por todo, Mohamed pic.twitter.com/LqV1Z1RgH3 — Santiago Fourcade (@santiago4kd) November 23, 2020

Contundentes declaraciones de Diego Armando Maradona sobre Hugo González.



pic.twitter.com/y8bXtPQDCj — Axel Ariza. (@Axel_Arj) November 23, 2020

Tremendo lo de Hugo Gonzalez, jugar sin brazos no cualquiera. pic.twitter.com/9H25h9gcwK — El Profe (@ElProfe_Bueno) November 23, 2020