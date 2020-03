MÉXICO.— El exboxeador mexicano Jorge Travieso Arce discriminó a la población asiática al mostrar su rechazo.

Considerando que los "chinos cochinos por comer puras porquerías", son los culpables de varias de las situaciones que mantienen en alerta a gran parte de los países en el mundo.

Los chinos comen gatos, perros, reptiles, ratas, murciélagos; el @TraviesoArce no los discriminó, dijo la verdad, es patético que como en tiempos de la inquisición los medios y algunos personajes reaccionen tan asustados ante un comentario cierto y perfectamente comprensible. https://t.co/Fo5liX6nE8

Mediante su cuenta de Twitter, el monarca en cuatro diferentes categorías escribió el polémico mensaje que incluyó palabras altisonantes.

"Ya no sé qué va Pasar? Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el Coronavirus, la gente bien paniquiada, los Chamacos todo el día cagando el palo sin Escuela, no hay a donde ir, me estoy volviendo loco en Casa".