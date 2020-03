Travis Frederick se retira de la NFL

Dallas, EUA (Notimex).- El centro de Vaqueros de Dallas, Travis Frederick, anunció su retiro de los emparrillados después de haber estado siete años en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

En 2018 al jugador le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, que es cuando el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso del cuerpo en respuesta a una enfermedad.

Sin embargo, al siguiente año regresó y fue parte del Tazón de los Profesionales tras una gran campaña; pero a través de una despedida en redes sociales afirmó que ya no podía jugar al más alto nivel y que “estoy orgulloso de lo que he logrado en mi carrera y me alejo con la frente en alto.”

Frederick fue “All Pro” en la temporada de 2016 y en total participó en seis Pro Bowls, incluidos cuatro de forma consecutiva de 2014 a 2017.

“Travis Frederick , por la naturaleza de su posición central, fue la pieza central de lo que creo que es una de las líneas ofensivas más talentosas de la NFL que se ha reunido en los últimos años“, declaró el propietario de Vaqueros, Jerry Jones.

Travis, egresado de la Universidad de Wisconsin, solamente se ausentó en 2018, por lo que todos los demás partidos fue titular indiscutible para tornarse en un jugador vital para Tony Romo y Dak Prescott, últimos pasadores de la “Estrella solitaria”.

