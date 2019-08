Trejo no dirigirá en España

La Segunda B rechaza los títulos del DT mexicano

La vuelta de José Luis Trejo a las canchas no podrá darse. La Real Federación Española de Fútbol no validó los títulos de técnico del entrenador mexicano, de modo que no dirigirá al Salamanca, club de la Segunda B.

En un comunicado, el club aclaró la situación, explicando aunque Trejo tiene un título de director técnico expedido en Alemania, además de más de diez años de dirigir en México, no llena los requisitos de la Real Federación Española.

El Salamanca aseguró que trabaja para dar solución a este problema que se presenta a diez días de que inicie la próxima temporada.

El estratega mexicano hizo toda la pretemporada y lleva dos meses trabajando con el club del mexicano Manuel Lovato, en el que jugan los connacionales Jorge “Chatón” Enríquez, Martín Galván y Jehu Chiapas.