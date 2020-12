Tres décadas de aprender y enseñar

Fundunklian: gustos yucatecos y lecciones de vida

Para tener una idea del “acomplamiento” a la nueva cancha de su vida, tras mudarse de Buenos Aires a Veracruz y de allá a Mérida, Marcos Fudunklian Andonian respondió varias preguntas clave. Más allá del deporte, así vive el que consideramos “el argentino más yucateco”.

¿Qué es lo que más extraña de su tierra natal y lo que más disfruta de su tierra adoptiva?

Hay varias cosas que extraño de mi país y se me ocurre que lo primero es un buen asado (aunque ya los hago aquí, no es lo mismo), con mis amigos de antaño, hermanos y demás familiares. El clima: las cuatro estaciones bien marcadas, con mucho frío en invierno y calor (no tanto como aquí), en verano. Y de Yucatán, disfruto mucho del privilegio de vivir en una ciudad tan bonita como Mérida, los buenos amigos que hice y la gran cercanía de las playas tanto de la riviera yucateca como de la Riviera Maya. Disfruto del poder mostrar las bellezas de nuestros lugares como son los centros arqueológicos, cenotes, pueblos mágicos y playas, cuando algún pariente o amigo viene de visita y disfruto muchísimo la comida regional.

¿Ya durmió alguna vez en hamaca?

Pues, alguna vez por las noches sí, y sino en la playa varias veces a dormir una siesta. ¿Cuenta?

Mencione cinco municipios de Yucatán.

Por fortuna me gusta mucho viajar, por lo que conozco no sé si todos, pero varios municipios del Estado como son Valladolid, Progreso, Ticul, Tizimín, Conkal, Umán, Izamal, entre otros.

Tres platillos de la comida yucateca que guste. ¿Empanadas: argentinas Vs yucatecas?

¡¡¡Uff!!! Son mucho más que tres, pero voy a tratar de cumplir. Lechón al horno con su francés en horno de leña, su cebollita morada y su chile habanero (¡sí como picante!) en primer lugar. Los lomitos de Valladolid en unos buenos tacos de tortilla hechas a mano, y por supuesto que no podría faltar el queso relleno. Una verdadera delicia.

Pues me quedo con las empanadas argentinas. Me gusta como hacen la masa allí y sobre todo la cantidad de rellenos que hay, y que son casi en general horneadas.

¿Se ha perdido alguna vez en Mérida?

Sí. Muchas veces. Hace unos años atrás teníamos una pizzería con pretzels y la vez que faltaba algún repartidor, tenía que hacer de delivery (repartidor) y muchas veces se me hizo muy complicado llegar a destino. Claro, no teníamos las aplicaciones en celular que tenemos hoy en día. No me desoriento fácilmente, pero igual varias veces en auto me ha pasado no encontrar una dirección.

¿Conoce algunas palabras mayas?

Sí, muchas, por supuesto. Una de las primeras que conocí fue huach (¿por qué será?), sho, uay!!, chichí, chechón, perech, tolok, tuch, xic, y algunas palabras que se usan cotidianamente, como miriñaque, negociante, capirote, cuja, escarpa, escaparate, panorámico, tajador. ¿Sigo?

¿Tiene INE? ¿Desde qué año está nacionalizado como mexicano?

Si tengo INE. Tengo mi carta de naturalización del 15 de julio de 2003, casi un año después de que naciera mi tercer hijo, todos en tierras yucatecas. Y fue muy curioso, porque en realidad podría haberlo tramitado antes, pero la ley para ese entonces era muy estricta en el sentido que no te dejaban tener doble nacionalidad. “Usted viene aquí con su pasaporte argentino, se lo rompemos delante suyo y entonces le damos la carta de naturalización mexicana, me dijeron”. ¡Uay! Me sentí muy herido. Luego, con los años la ley cambió y ahora si tengo las dos nacionalidades.

¿Qué conoce de la cultura yucateca?

Pues creo que conozco algo después de tantos maravillosos años de estar viviendo en Mérida.

Empezando por la jarana, que es el baile típico de Yucatán con su tradicional indumentaria de blanco y guayabera los jóvenes, y de los coloridos ternos usados por las mujeres. La trova yucateca, el género musical por excelencia, y por supuesto los “tríos”, que uno puede contratar en la Plaza Mayor (Plaza Grande) y llevar serenata para un festejo especial. La gastronomía o cocina yucateca es muy rica en aromas y sabores y tiene sus orígenes en la cultura maya. El festival del Equinoccio de primavera, que se lleva a cabo del 19 al 21 de marzo en la pirámide de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichén Itzá, es algo digno de admirase y congrega multitudes de todas partes del mundo. El antiguo juego de pelota de los mayas, las calesas y muchas otras tradiciones más.

¿Afortunado de estar en estas tierras por tantos años de su vida?

Son más de treinta años. ¿Qué les dice eso?— G.S.M.