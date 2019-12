Andy Ruiz admite que le faltó preparación y ofrece disculpas por la derrota

Aunque recién terminada la pelea Andy Ruiz se sinceró y dijo que no se preparó como debía hacerlo para una pelea de este nivel tan grande, esperó hasta más tarde para detallar a qué se refería con esa declaración.

En la conferencia de prensa que ofreció más tarde en Riyad, Arabia Saudita, el mexicano optó por la honestidad y aceptó que la fiesta fue, en gran medida, culpable del resultado de esta jornada.

“Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no me afectaron, porque es verdad que lo hicieron”, reconoció el púgil, quien además se disculpó con su entrenador, Manny Robles, y con su padre, con quienes dijo charló después de su derrota con Anthony Joshua ayer.

Andy se dijo feliz de haber aprendido su lección. “Qué mejor que haberlo hecho ahora que todavía soy joven; esto es sólo el comienzo para mí y vienen muchas peleas”.

Al ser cuestionado sobre lo que planea hacer diferente para el tercer duelo, prometió “escuchar a mi entrenador y a mi papá; estar más concentrado en la pelea, entrenar más duro y tomarlo con mayor seriedad”, al tiempo que confesó su deseo de volver a Arabia Saudita, donde espera reivindicar su imagen.— El Universal

Síguenos en Google Noticias