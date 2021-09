Triplete de la "Chofis" López se roba el show en la MLS (vídeos)

Javier Eduardo López se robó el show en la MLS la noche del 15 de septiembre, luego de que se lució con un hat-trick en la derrota de su equipo San José Earthquakes (3-4) ante el Real Salt Lake.

No obstante, los reflectores estuvieron en el futbolista mexicano por su gran actuación.

Tras firmar su triplete, la "Chofis" habló ante la prensa, donde explicó que está contento con el club de la MLS, pero es consciente de que está en calidad de préstamo por lo que podría volver a Chivas.

IT'S A HAT TRICK FOR CHOFIS! #Quakes74 GO UP 3-2! pic.twitter.com/c6dxPltyMM

El canterano de las Civas afirmó que tiene una revancha personal y le gustaría regresar al equipo de Guadalajara.

"Me queda poco de contrato (con San José). Me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto, tengo otra revancha por allá", dijo López.