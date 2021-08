Cien medallas de oro

Triunfa Mónica Rodríguez en los 1,500 metros

México llegó a las 100 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos, con el metal de oro que ganó la corredora Mónica Rodríguez en los 1,500 metros categoría T11 en el estadio de Tokio.

Mónica Olivia Rodríguez y su guía Kevin Aguilar, se coronaron en la prueba de discapacitados visuales, en los que además pulverizaron el récord del mundo.

Mónica y Kevin dominaron la carrera desde el principio y, con autoridad, llegaron a la meta con un tiempo de 4 minutos 37 segundos y 40 décimas, seguidos a más de tres segundos por la pareja sudafricana formada por Louzanne Coetzee y Erasmus Badenhorst. El bronce fue de la keniana Nancy Chelangat y su guía Geoffrey Kiplangat Rotich.

“Corrí muy segura, decidida y fuerte. Me sentí bastante bien y ahora tras la victoria me faltan las palabras para expresar lo que siento. Me visualicé logrando la victoria porque los últimos entrenamientos fueron bastante buenos y no terminé rendida como otras veces”, dijo la jalisciense.

Mónica, que perdió la visión como resultado del retinoblastoma, una forma de cáncer que afecta la retina, se consagra en Tokio con esta medalla que se une al triunfo que obtuvo en el Mundial de Dubai de 2019 en la misma categoría.

El triunfo sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio llegó, además, acompañado de récord del mundo, puesto que el tiempo registrado en meta de 4’37”40 mejora el obtenido (4’38”92) por la china Jin Zheng en los Juegos de Río de Janeiro.

Par de bronces

El mexicano Diego López sumó bronce en natación al quedarse con el tercer sitio en la final varonil de 50 metros dorso en el Centro Acuático de Tokio. López sumó su primera presea paralímpica luego que en Río 2016 se quedó cerca del metal.

Diego terminó con un tiempo de 45”66 y quedó detrás del ucraniano Denys Ostapchenko y el chino Liankang Zou, quienes fueron segundo y primer lugar, respectivamente.

En judo, Lenia Ruvalcaba se colgó el bronce al ganarle a la turca Raziye Ulucam, 10-0, en el Nippon Budokan, en la categoría -70 kilogramos.

De esta forma, la judoka sumó su tercera medalla en sus cuartos Juegos Paralímpicos, ya que antes consiguió oro en Río 2016 y plata en Pekín 2008.