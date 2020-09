Triunfa Ponce en el 36 aniversario de Paquirri

Interesante tarde de toros en el coso de Granada

Generalmente, la fecha de ayer, 26 de septiembre, era para un día cargado de corridas de toros. El virus hizo que fueran apenas unas cuantas plazas que abrieran sus puertas para la tauromaquia y recordar, como cada año desde 1984, a Francisco Rivera “Paquirri”.

Antes de la corrida realizada en Granada, la terna guardó un minuto de silencio en memoria de “Paquirri”, muerto un 26 de septiembre hace 36 años en el coso cordobés de Pozoblanco, que, por el coronavirus, tampoco tuvo toros.

Y luego, a la fiesta. Enrique Ponce se llevó tres orejas para lograr otro importante triunfo. Es el valenciano la cara principal de las primeas figuras del toreo en este remiendo de temporada que se está viendo en España. Tarde a tarde, el “nuevo Ponce” está dejándose ver como un chaval que quiere una oportunidad. Sus amores recientes le tienen en otra galaxia como persona y torero.

Y en la de ayer en Granada, con lleno ante aforo limitado, Curro Díaz paseó un trofeo y Sebastián Castella cortó una en cada toro para ser otro de los triunfadores, lidiando una interesante corrida de Juan Pedro Domecq y Parladé. Nadie salió en hombros, entre las medidas acordadas en la “nueva normalidad”.

Como cada año, el vídeo de la cornada y los últimos momentos de vida de “Paquirri”, emotivo y que deja sin palabras, circuló en las redes y en los medios. El toro “Avispado”, de Sayalero y Bandrés, le pegó impresionante cornada cuando se tiró a matar al cuarto de la tarde. Y en la enfermería, el torero dice al médico: “Doctor, yo quiero hablar con usted porque si no, no me voy a quedar tranquilo. La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias. Una para allá y otra para acá. Abra todo lo que tenga que abrir y lo demás está en sus manos”. Uno de los vídeos más vistos de la historia.

Camino a Córdoba, “Paquirri” murió. Y comenzó la leyenda.— Gaspar Silveira