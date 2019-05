Triunfadores de la vida

Yucatecos ilusionados con los Juegos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual

Solo quieren triunfar, o al menos participar, como cualquier deportista lo hace. Se preparan con el mismo ahínco y la ilusión que tienen, también es la de cualquier atleta: subirse al podio.

Por ello fue que quince yucatecos se prepararon con todo para estar en los Juegos Deportivos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual. Con solo ir al evento, en Puerto Vallarta, Jalisco, es un éxito para ellos, pero su meta es regresar con la mayor cantidad de medallas posibles, con el objetivo de ser seleccionados para futuras competencias internacionales.

“No han dejado de entrenar desde que se enteraron de que van a ir a competir a un evento nacional”, comenta Eliodoro Blanco Carrillo, responsable del equipo que viajará a Puerto Vallarta.

Los citamos para este reportaje en el Centro Paralímpico y llegaron más puestos que nunca para estar en las sesiones de fotos y algunas charlas, y aguantaron estoicamente las duras condiciones del clima, con calor sofocante. Sus papás y familiares, ni se diga de lo ilusionados que están, pero sabedores de la responsabilidad que conlleva tener hijos en esta condición.

“Todos están con las pilas bien puestas. No es nada fácil, ni como familia, ni los mismos deportistas ni tampoco el trabajo de los entrenadores”, dijo Gonzalo May Concha, uno de los maestros. “Los entrenamientos, los viajes. Responsabilidad grande”, comenta el “Chino” May, un excampeón de lanzamiento de bala.

De allí se destaca el papel de los padres y las familias. “Hacen los papás un esfuerzo grande para mandar a los muchachos a las competencias. Y a las autoridades, agradecemos el apoyo que nos dan. Las situaciones no son muy favorables económicamente, pero están haciendo un gran esfuerzo”, comenta Eliodoro Blanco.

Jorge Eduardo Briseño Choza, uno de los seleccionados en danza deportiva, llegó, como los de su disciplina, elegantemente vestido para la ocasión, de manga larga rosa y pantalón negro. Las chicas danzantes, de un rosa igual elegante.

“Me gustan las fotos, me gusta bailar. Espera un poquito y vamos a salir mejor”, señala Jorge Eduardo, tras la primera foto que dijo no haberle gustado.

Ofrecieron su mayor esfuerzo para dar a Yucatán medallas, 15 o 16, de acuerdo con los pronósticos de sus entrenadores, en las disciplinas de atletismo, natación y danza deportiva.

“Vamos a representar dignamente a Yucatán”, dice el maestro Blanco Carrillo. “Son muchachos que representan mucho, que deben servir de ejemplo por lo que hacen, a pesar de lo que tienen”. Y sí, ellos solamente quieren ser como todos los demás: gente que trabaja para competir y aspirar al triunfo.— Gaspar Silveira