Trucos para elegir la tragaperras con mayores probabilidades de ganancia

Y, ¿por qué no siempre es la más atractiva?

Las máquinas tragaperras son el juego de casino más popular y con mayor número de jugadores en comparación con otros juegos de azar y suerte. Sus diseños coloridos, sus diferentes temáticas, bonos, minijuegos y opciones de ganancia, las han convertido en el juego de casino favorito de muchos.

¿Y cómo no? Basta con hacer girar los carretes y esperar que la suerte esté de tu lado. Tus ganancias no se limitan a un número en la ruleta, una mano de cartas poderosa o el cartón con los números para gritar “Bingo”. No, con las tragaperras puedes apostar bajo y durante el tiempo necesario para alcanzar esa mega ganancia que tantos buscan.

Lo que ignoran muchos jugadores amateurs de tragaperras es que, no todas las tragaperras ofrecen los mismos porcentajes de ganancia. Sí, esto quiere decir que es mucho más probable ganar en unas que en otras.

¿Cómo identificar las mejores tragaperras?

La mayoría de los casinos online tienen como mínimo 100 tragaperras en su catálogo de juegos, e incluso hay casinos online grandes con más de 1000 tragaperras. Todas estas tragaperras prometen hacerte ganar mucho dinero y, si la suerte está de tu lado así será. Sin embargo, ¿cómo podemos darle un empujón extra a nuestra suerte?

Rpta: Escogiendo una tragaperras con mayor probabilidad de ganancia.

Antes de que elijas una tragaperras basado en los gráficos o en la temática, te contamos lo que VERDADERAMENTE debe importarte al escoger una tragaperras. Si sigues estos trucos descubrirás que no siempre la tragaperras mas llamativa y colorida es la que ofrece más y mejores ganancias.

Parece obvio, pero es importante; escoger un casino online HONESTO

El primer paso para asegurarnos de obtener ganancias en máquinas tragaperras es escoger un casino online que nos garantice la transparencia de los juegos. En internet podemos encontrar muchos casinos online deshonestos que buscan estafar a jugadores incautos con juegos arreglados.

Por suerte para nosotros, sitios como Playcasino.com crean reseñas de la mayoría de los casinos online disponibles para cada país y las ponen a disposición de todos los interesados. Esto nos permite elegir casinos confiables y descartar aquellos que se encuentran en la lista negra.

Opta por proveedores de software reconocidos

Escoger un casino online honesto solo es el primer paso. Los juegos albergados en los casinos online son creados por diferentes compañías especializadas en juegos de azar. Cada una de estas compañías se encarga de crear los juegos, así como establecer sus porcentajes de ganancia, volatilidad y RTP.

Sin duda, siempre será mejor escoger máquinas tragaperras de proveedores reconocidos y con larga trayectoria en el mercado. Esto nos garantiza que sus juegos cumplen con todos los parámetros legales que aseguran un juego limpio.

Entre los proveedores de software más conocidos encontramos: Playtech, Microgaming, Play’n GO, 1x2 Gaming, IGT, Big Time Gaming, Realistic Games y Genesis. Máquinas tragaperras con el sello de cualquiera de estos proveedores son seguras y puedes apostar con plena confianza.

Entiende cómo funcionan los pagos

Cada maquina tragaperras, sea por su configuración o temática, tiene diferentes formas de generar ganancias. Algunas tienen más líneas de pago, otras tienen comodines que remplazan figuras, hay tragaperras en las que ganas dependiendo del carril donde aparezcan las figuras, y muchas otras configuraciones.

Entender cómo se obtienen las ganancias te permitirá hacer una estrategia de apuesta. Para verificar la tabla de pagos basta con dar clic sobre el icono de información en la tragaperras.

No olvides verificar la volatilidad y el RTP

Probablemente cuando verificaste la tabla de pagos te topaste con que hay tragaperras más “volátiles” que otras. ¿Esto que quiere decir?

La volatilidad corresponde a la frecuencia y magnitud de las ganancias y es tu mejor amiga a la hora de escoger una tragaperras. Dependiendo de tu estilo de juego querrás escoger una tragaperras con baja o alta volatilidad.

Baja volatilidad = ganancias frecuentes, pero más pequeñas.

Alta volatilidad = ganancias poco frecuentes, pero más grandes.

Si apuestas bajo querrás escoger una tragaperras con alta volatilidad, si apuestas alto optarás por una tragaperras con baja volatilidad.

El porcentaje de RTP (Return To Player) teóricamente corresponde al porcentaje de ganancias que regresa el juego a los apostadores. El casino obtiene, por ejemplo, el 2% de todo lo apostado en el juego y debe regresar el otro 98% en ganancias a los jugadores.

Es por esto por lo que, es importante escoger tragaperras con porcentajes de RTP altos. Entre 96% y 98%.

Si está disponible, consulta el chat del casino online

Por último, pero no menos importante. Algunos casinos online cuentan con un chat en el que puedes “convivir” con otros jugadores, participar de lúdicas e incluso ver qué juegos están “calientes”.

Si el casino online que escogiste cuenta con un chat de jugadores, no olvides revisarlo de cuando en vez. A menudo los usuarios comparten experiencias en vivo sobre sus jornadas de juego y comentan cuales tragaperras están “suaves o duras”.

¡Y eso es todo! Ahora sabes EXACTAMENTE qué buscar al elegir una maquina tragaperras. Luego de que realices tu investigación descubrirás que no siempre las más coloridas o llamativas son las más generosas. A menudo, las tragaperras que pasan desapercibidas pueden darte mayores ganancias que aquellas a las que el casino les hace mucha publicidad.

(I.S)