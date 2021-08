Trump asegura que selección femenil de futbol EE.UU perdió por no cantar el himno

"Si hubieran respetado el himno, habrían ganado oro", aseguró el expresidente, quien arremetió contra las seleccionadas que participan en Tokio 2020.

MIAMI.— Donald Trump, expresidente de Estados Unidos afirmó que si la selección femenina de fútbol liderada por "un grupo radical de izquierdistas maníacas" hubiera "respetado el himno nacional" en los Juegos Olímpicos de Tokio, habría ganado la medalla de oro en lugar de la de bronce.

La selección femenina de fútbol de EE.UU., ganadora de dos campeonatos mundiales (2015 y 2019), obtuvo el bronce tras ganar a Australia (3-4), a pesar de la ventaja obtenida por Megan Rapinoe, que anotó un doblete, en el minuto 8 y el 20, en el partido que disputó.

En un comunicado, Trump arremetió contra las jugadoras estadounidenses que no se pusieron en pie para escuchar el himno en Tokio. El exmandatario se refirió a ellas con el término "woke".

Esa palabra, que no tiene traducción literal en español, se utiliza para los deportistas que muestran su descontento con el sistema y la injusticia racial en EE.UU. de esa manera y para quienes realizan otras manifestaciones públicas de ese mismo tipo.

Donald Trump released a WILD statement about the #USWNT performance at #Tokyo2020 #Olympics. It doesn't even seem real. Featuring greatest hits like:



"Our soccer team, headed by a radical group of Leftist Maniacs..." & "The woman with the purple hair played terribly" 😂 pic.twitter.com/qqO6hMMZuN