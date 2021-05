"Tuca" Ferreti hace valioso regalo a niño, aficionado de Tigres (fotos)

Ricardo Ferretti está muy cerca de desligarse de Tigres al 100 por ciento.

Falta poco para que su contrato termine o bien para llegar a un acuerdo con el club y ya no presentarse más en las oficinas del equipo.

La otra cara de "Tuca"

Y antes de abandonar la guarida felina, "Tuca" demuestra que se robó el corazón de varios aficionados.

El viernes 21 de mayo, Grupo Megamedia informó que Valeria Monserrat Fuantos, una niña autista se emocionó al conocerlo, incluso le dio la bendición y ocasionó que el todavía director técnico de Tigres llorara.

Regalo de "Tuca"

Hoy lunes 24 de mayo, antes de retirarse del estadio, tras su visita breve por cuestiones administrativas, "Tuca" atendió al niño Keneth González, de cuatro años de edad.

Y el cascarrabias director técnico le obsequió algo inesperado al pequeño, dejando a todos los presentes con la boca abierta, indicó mediotiempo.com.

Moneda conmemorativa

Ferretti le dio al niño felino la moneda conmemorativa de la Final Regia del Apertura 2017 que ganó Tigres al Monterrey en el BBVA.

Al percatarse de esto, todos los seguidores que estaban en los alrededores se le entregaron al extimonel auriazul, a quien le pedían no se fuera del club.

¡GESTO DE CRACK!



Él es Keneth González, un pequeño aficionado de Tigres que recibió este regalo por parte del 'Tuca' Ferretti al salir del Estadio Universitario. Se trata de la moneda conmemorativa que le dieron cuando venció a Rayados en la final del Apertura 2017 🤩👏🏆🐯 pic.twitter.com/QTkwdPZTf4 — Fanbolero (@fanbolero) May 24, 2021

¿"Tuca", técnico del equipo femenil?

Incluso, hubo quienes le decían se quedara a dirigir al equipo femenil con tal de que no se fuera del club. "Tuca" nada dijo, sólo segundos antes había respondido "no me voy".

Por lo pronto, se espera que "Tuca" siga acudiendo en estos días al recinto universitario, donde hoy había aficionados porque acudieron a comprar boletos para la Final Femenil.