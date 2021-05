''Tuca'' se va tranquilo

Ferretti dice que deja a Tigres con buenas cuentas

El brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, quien dirigió el sábado su último partido al frente de los Tigres, afirmó tras la eliminación ante el Atlas que se va del equipo con cuentas positivas.

“Creo que en estos 10 años cumplí de la mejor manera, con cuentas positivas, pero voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo, buscando lo mejor para el equipo y mis jugadores”, dijo en conferencia de prensa.

El estratega de 67 años de edad fue desvinculado del conjunto norteño por una decisión de la directiva que no le renovó contrato, luego de una década con la institución a la que le dio cinco campeonatos de liga y una Liga de Campeones de Concacaf, además de llevarlos a las finales de la Copa Libertadores, en 2015 y del Mundial de Clubes de este año.

“Tengo 30 años en esta silla y sé perfectamente que cuando pasa algo que no les gusta a la directiva, el entrenador es el responsable, pero me voy con la conciencia tranquila que siempre he entregado lo máximo, no me quedé con nada, entregué todo y en ciertos momentos hasta demasiado”, expresó.

Tras caer contra el Atlas en el repechaje, Tigres se despidió del torneo Clausura 2021, lo cual lamentó el entrenador.

“Hoy no es un día agradable para nadie, pensamos en una posibilidad de estar en la liguilla, pero el fútbol también es justo, creo que Atlas hizo más que nosotros y mereció el pase”, agregó.

El estratega aceptó que la noticia de su salida afectó a los jugadores a quienes le une un cariño y respeto especial por todos los años de trabajo.

Se especula que el sucesor de Ferretti será Miguel “El Piojo” Herrera.

El “Pity” se queda

El entrenador de Querétaro, Héctor “Pity” Altamirano se mantendrá con el equipo durante los dos siguientes torneos, informó el club mediante un comunicado, previo al arranque del duelo de repesca entre Gallos Blancos y Santos Laguna.

“Con la noticia de que el Pity se nos queda para la temporada 21-22”, informó la entidad mediante redes sociales y destacó que el técnico es “orgullo de Gallo”.

Querétaro le dio la oportunidad de debutar en la Primera División en el Guardianes 2020. Solo dirigió dos partidos, como relevo de Alex Diego, y es en el presente Guardianes 2021 su labor ha sobresalido, no obstante que el plantel no es de figuras.

En la última fecha, Querétaro se clasificó al repechaje, a pesar de perder contra León, 2-1; otros resultaron se combinaron para que el equipo se metiera a la reclasificación, así como su mejor diferencia de goles en relación a Mazatlán FC , que también finalizó el torneo regular con 21 puntos.

En la reclasificación, Querétaro quedó fuera tras ser goleado 5-0 el sábado por Santos Laguna.