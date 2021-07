UFC 264: Conor McGregor sufre espeluznante fractura (vídeo)

MÉXICO.- Conor McGregor sufrió una escalofriante fractura en el tobillo izquierdo que le hizo perder su pelea de desempate ante el estadounidense Dustin Poirier en la UFC 264.

#ConorMcGregor broke his ankle at the end of the first round!#DustinPoirier gets the win at #UFC264 pic.twitter.com/PwgiQw89V2