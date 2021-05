Última llamada: arranca hoy la reclasificación del Guadianes 2021

Los Zorros del Atlas reciben hoy a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en duelo de la reclasificación, con el sueño de avanzar para seguir en la búsqueda del campeonato.

Atlas, ubicado en la séptima posición con 25 unidades, recibe en partido único a los felinos en el estadio Jalisco.

Los Tigres sumaron 23 unidades para llegar a la décima posición.

De cara a su partido ante Tigres dentro de la ronda de repechaje, el director técnico del Atlas, Diego Cocca dijo que el Atlas puede “soñar”.

“Cómo no se va a poder soñar, no concibo el fútbol sin soñar, sin animarse a crecer, este equipo ha dado muestras de que se puede soñar y la gente también lo siente así, si logramos esa sinergia con ellos que nos vienen a apoyar, yo no tengo duda de que mi equipo saldrá a ganar y a soñar, es la seguridad que le podemos dar a la gente”, comentó el argentino.

La afición rojinegra tuvo una semana de alegría a la espera del encuentro de hoy, así lo sintió el volante de los Zorros, Jairo Torres, quien dijo que está motivado-

“Estamos muy motivados, muy felices, porque nuestro primer objetivo era salir de la porcentual y lo logramos, fue el primer objetivo y gracias al esfuerzo de todos, directiva, jugadores, afición, llegamos a los primeros ocho puestos”, afirmó.

Por su parte, los Tigres, que ayer anunciaron al francés Florian Thauvin —campeón del mundo en Rusia 2018— como refuerzo para el próximo torneo, se metieron el repechaje con 23 unidades en la décima posición. En su último partido empataron sin goles ante Chivas.

El juego de hoy podría ser el último de Ricardo Ferreti al mando de los Tigres, pues el brasileño no renovó contrato con los felinos.

Atlas espera a los Tigres con plantel completo, no tiene lesionados, ni suspendidos. La duda será si sale con Julio Furch o Milton Caraglio en el eje de ataque.

Ricardo Ferretti ya no piensa en Tigres a futuro.

Señaló que solo le interesa su presente y el presente el llevar al equipo lo más alto que pueda: “Siempre dije que a Tigres no lo dejaría. Lo único que quiero es lo que sigue de aquí hasta donde lleguemos”.

Santos, favorito

Los Gallos Blancos entraron a reclasificación de último minuto, gracias al triunfo de América ante Pumas en la jornada final, pero entrar de rebote a la repesca no les quita el sueño de pasar a la fase definitiva.

Para ello tendrán que superar hoy a Santos Laguna, fuertes en el TSM Corona.

El técnico lagunero Guillermo Almada afirmó que buscarán de inicio el triunfo: “Ojalá que podamos repetir la actuación que tuvimos el fin de semana anterior, y corregir la definición donde tenemos que mejorar. No vamos a especular, vamos a atacar con un orden que siempre hemos buscado obtener”, afirmó el técnico.

Los Queretanos se quedaron en la posición 12 con 21 unidades, entrando de último minuto a esta fase final superando al Mazatlán en diferencia de goles.

Mientras tanto, los laguneros terminaron como el quinto mejor del torneo con 26 puntos. Además, registraron 6 triunfos, 2 empates y solo una derrota como locales, ante León en la jornada 12 de la Liga.