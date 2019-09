Ultimátum de Orduña

Duros comentarios del técnico de los Venados sobre sus jugadores tras caer ante Mineros

Luego de la dura noche que pasaron los Venados FC el viernes, cuando perdieron 2-1 ante los Mineros de Zacatecas, ayer mismo regresaron a la cancha, menos de doce horas después del silbatazo final.

Desde temprano aparecieron en el Estadio “Carlos Iturralde Rivero” para una jornada de reflexión y una larga charla de tres horas del cuerpo técnico que encabeza Sergio Orduña. Se suspendió el día de descanso habitual tras cada partido.

Las caras no fueron nada sonrientes ayer. Ni lo fueron la víspera, cuando se estrellaron ante unos ordenados Mineros que exhibieron el mal paso de los astados, perdedores por segunda fecha seguida en el Apertura 2019 del Ascenso MX.

Y Orduña no se guardó nada de su malestar, que era evidente desde el mismo juego. En la rueda de prensa posterior (que transmitimos en vivo vía Facebook) fue tan duro que dejó boquiabiertos a muchos. Habló reiteradamente de falta de actitud, de conformismo e incluso de un ultimátum a los jugadores.

Y es que los Venados no se vieron salvo en una parte del segundo tiempo, cuando mejor jugaron y lograron el empate, pero igual se desplomaron en el cierre.

“No, no estoy tranquilo. No nos podemos conformar, no hemos ganado nada, ya se los dije. Apenas está comenzando el torneo, pero no podemos seguir así”, dijo en referencia a la actuación de los partidos previos, saldados con un empate en Copa, un triunfo agónico ante Leones Negros y derrotas ante Dorados, de visita, y Mineros, la más reciente, las dos últimas jugando mal.

Habló Orduña de trabajar en la mentalidad de sus jugadores. “Muy conformistas. Y no puede ser que los jugadores piensen de esa forma. Eso es pensar mediocremente. Hay un ultimátum para algunos de ellos, para quienes piden estar allí y no demuestran”.

“A veces respeto jerarquías, pero siempre que hagan su trabajo. Y hoy (el viernes) nos faltó un líder, alguien que esté allí para poder exigir, para poder comandar al equipo”.

Ya habían experimentado Orduña y todo el plantel sensaciones agridulces en sus anteriores duelos, por ello incluso trabajaron en las fallas recientes, pero nada se reflejó ante Mineros.

Volvió a hacer referencia en el término “conformistas”. Y fue más a fondo.

“Pensaron que por la playera les vamos a ganar, y no es cierto. El torneo pasado nos ganamos un respeto, y hoy creemos que con la playerita vamos a ganar. Hay que dejar el alma en el terreno de juego y hoy no lo hicimos”.

Comentó que, antes de sentarse en la silla ante los medios, había hablado con los jugadores en el vestidor.

¿Qué le dicen al respecto los jugadores?

“Están conscientes de su actitud, lo reconocen, pero hay que demostrarlo jugando bien. De lengua me como diez tacos”, enfatizó.

El momento más complicado que ha vivido en esta su segunda etapa con los Venados le tiene en esa situación y aclaró por qué:

“En el torneo pasado jugamos dos partidos seguidos que perdimos, y sí, nos vimos mal, pero hoy sí me preocupa porque en el torneo pasado estábamos en etapa de transición, hoy tenemos una buena base, tenemos refuerzos, y los refuerzos no vienen a complementar, vienen de refuerzos”.

Del partido, hizo un análisis rápido, a dos tiempos:

“Regalamos en el primero, con una actitud pasiva. Mineros nos ganó con orden, tuvo llegadas. Nosotros no, y nos metieron un gol. En el segundo, tuvimos un error infantil en la salida. Nos pasó ante Dorados, y nos vuelve a pasar ahora”.

Pero, como dijo tras caer en Culiacán, confía en que saldrán adelante.

El miércoles recibirán al FC Bravos en la Copa MX y desde ayer mismo, temprano, con todo y las caras largas por el resultado y el cansancio físico, estuvieron en el “Carlos Iturralde” para iniciar el trabajo, en al maratónico diálogo entre director técnico y jugadores.— Gaspar Silveira