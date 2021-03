Último llamado antes de la lista del Preolímpico

Santiago Muñoz, Santiago Naveda y Santiago Giménez pelean por un lugar en el Preolímpico de la Concacaf, pues Jaime Lozano convocó a los tres futbolistas, menores de 20 años, para que compitan por un lugar en el microciclo previo que se jugará en Guadalajara, Jalisco.

Muñoz y Santiago Naveda hace un año no estaban en el radar de la Selección Mexicana Sub 23, que competirá por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ahora están en el último microciclo que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento.

Junto a Muñoz y Naveda, también se suma a la lista Santiago Giménez, que ha destacado con Cruz Azul y ahora pelea por representar a México en el torneo en el que enfrentarán a República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos en la fase de grupos.

Los tres Santiagos forman parte de una lista de 25 futbolistas. La base son América y Chivas, además que Alexis Vega y Alan Mozo regresan a una concentración de Jaime Lozano, después de que en la pasada fueron excluidos ajenos a los deportivos.

En el caso de Alexis Vega, el atacante de Chivas pidió no ser convocado, después de lesionarse en un microciclo anterior, y Alan Mozo fue señalado por indisciplinas, lo que hizo que no fuera tomado en cuenta el entrenador de la Sub 23 que representará a México.

En la lista también están Emilio Lara del América y Paolo Yrizar del Toluca, jugadores que destacan en divisiones menores.

En el listado faltan futbolistas como Diego Lainez, que actualmente juega en el Real Betis de España, o José Juan Macías, considerado el atacante estelar del equipo mexicano.— ESPN