Un año más de Indios

Los dueños de Cleveland buscan cambiar su mote

Los Indios de Cleveland están cambiando su nombre... pero simplemente no saben a qué ni cuándo.

Al expresar que “es el momento”, el propietario Paul Dolan dijo que después de meses de discusiones internas y reuniones con grupos, incluidos los nativos americanos que han buscado que el equipo deje de usar un apodo que muchos consideran racista, la franquicia de la Liga Americana estará abandonando el nombre que tiene desde 1915.

En una entrevista exclusiva con The Associated Press, Dolan dijo: “El nombre ya no es aceptable en nuestro mundo”.

Dolan dijo que el equipo seguirá llamándose Indios hasta que se elija un nuevo nombre.

Ese proceso de “múltiples etapas” está en sus primeras fases y el equipo jugará — y será calificado — como los Indios al menos hasta la próxima temporada.

“Seremos los Indios en 2021 y luego, después de eso, es un proceso difícil y complejo identificar un nuevo nombre y hacer todas las cosas que se hacen para activar ese nombre”, dijo Dolan. “Vamos a trabajar al ritmo más rápido que podamos mientras lo hacemos bien”.

“Pero no vamos a hacer algo por el simple hecho de hacerlo. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien”, señaló.

Sin nombre transitorio

Dolan dijo que el equipo no adoptará un nombre interino hasta que elija uno nuevo.

“No queremos ser el equipo de béisbol de Cleveland o algún otro nombre interino”, dijo Dolan. “Seguiremos siendo los Indios hasta que hayamos identificado el próximo nombre que, con suerte, nos llevará a través de varios siglos”.

El alejamiento de Cleveland del nombre de Indios sigue una decisión similar a principios de este año que tomó el equipo de la NFL de Washington, que anteriormente se conocía como los Pieles Rojas.

“Fue un proceso de aprendizaje para mí y creo que cuando las personas imparciales y de mente abierta realmente lo miran, lo piensan y tal vez incluso pasan un tiempo estudiándolo, me gusta pensar que llegarían a la misma conclusión: es un nombre que tuvo su momento, pero este no es el momento ahora, y ciertamente en el futuro, el nombre ya no es aceptable en nuestro mundo”, dijo Dolan.

Mientras Cleveland considera opciones para los nombres, Dolan dijo que la Tribu, que ha sido un apodo popular para el club durante varias de sus décadas, ha sido totalmente descartado.

“No vamos a alejarnos medio paso de los Indios”, dijo. “El nuevo nombre, y no sé cuál es, no será un nombre que tenga temas o connotaciones de nativos americanos. Francamente, ese (Tribu) habría sido un nombre al que me hubiera gustado cambiar”.

“Pero al hablar con estos grupos, dejaron muy claro que los problemas relacionados con los Indios no desaparecen con Tribu, sobre todo porque Tribu ha estado vinculado a la experiencia de nuestro equipo durante muchas décadas”, dijo.

El cambio de nombre de los Indios es el último de una organización que reacciona a un movimiento nacional, que ganó impulso a raíz de las protestas generalizadas por los derechos civiles el verano pasado, para eliminar los nombres y símbolos perjudiciales.

En todo el sur, se quitaron los monumentos de la Guerra Civil y, en algunos casos, se quitaron los nombres de los edificios.

Dolan dijo que su “despertar o epifanía” se produjo tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió mientras era arrestado por agentes de policía blancos de Minneapolis este verano.

Él simpatiza con un segmento de los fanáticos de Cleveland que estarán disgustados con la decisión.

“Lo entiendo completamente”, dijo sobre la reacción esperada. “Me considero un Clevelander de quinta generación. Está en nuestra sangre y el béisbol y los Indios son sinónimos, y eso va a todo lo relacionado con la intención versus el impacto. Nadie pretendía nada negativo con nuestro apego al nombre Indios, pero el impacto ha sido difícil”.

Washington eliminó el nombre de “Redskins” en julio después de ceder ante la presión de los patrocinadores corporativos.

Solo unas horas después, Dolan anunció una revisión exhaustiva del nombre del equipo. Prometió escuchar y aprender, y eso es lo que sucedió en los últimos meses durante las discusiones con fanáticos, líderes empresariales, jugadores, activistas e investigadores centrados en la cultura y los problemas de los nativos americanos.

Añadió que hay un delicado equilibrio entre avanzar y mirar hacia atrás.

“Vamos a honrar nuestro pasado”, dijo. “No nos alejamos de nuestro pasado. Seremos los Indios de Cleveland de 1915 hasta el año en que cambiemos. Siempre lo celebraremos. No creo que tengamos que ignorarlo”.