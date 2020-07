Un año sin el “Sonrics”

La muerte del púgil yucateco impactó a todos

Algo pasaba que la sonrisa de un joven que no paraba de reír se estaba ocultando.

Así vimos varios a Iván Ramírez camino a la que sería su última subida a un cuadrilátero.

A un año de distancia de la desaparición de quien fuera tal vez la última promesa surgida del boxeo yucateco, lo recordamos de esa forma. El “Sonrics” peleó por última vez el sábado 15 de junio de 2019 en el Gimnasio Polfuncional, donde dio una cátedra a Ulises “Condorito” Martín, en una contienda que, hipotéticamente, le abriría muchas puertas. Iván estaba boxeando muy bien, ya también demostrándolo en Surinam, donde había ido a combatir poco antes.

Pero, en lo personal, había notado algo que no andaba bien en el seno del joven boxeador de escasos 24 años de edad, que había aprendido muchas lecciones de vida en un camino a ratos tortuoso. Algo no andaba bien.

Su niñez fue muy difícil y le hizo probar alcohol, drogas, incluso vandalismo y llegar a ser preso. Padre de una niña, tenía todas las ilusiones por sacarla adelante y para ello, nos confesó en una entrevista previa meses antes, iba a brindarse al máximo en cada pelea. Pensaba que la pesadilla de sus años pasados había terminado.

Precisamente en esa charla nos habló de dos temas clave en su desarrollo a futuro. Primero, concentrarse en todo lo posible para alcanzar sus metas en el ring y en su trabajo como recolector de basura. Y segundo, darle un bienestar a su pequeña hija. Nos dijo varias veces que ser campeón del mundo sería algo que a su niña, especialmente, le permitiría recordarlo como algo ejemplar.

No pudo seguir haciéndolo. Él mismo se encargó de ello. Dos semanas después de pelear, de ganar y volver a convencer, le puso fin a su vida de forma trágica, increíble para muchos. Iván se ahorcó en el amanecer del jueves 4 de julio y su nombre, que apenas iba alcanzando cotas altas en el deporte, apareció en todos los portales y páginas de redes sociales. El mundo de lo banal le hizo estar en portadas aquí y allá. Triste, pero así es la vida.

Cuando platicamos con él sobre su otra faceta en la vida laboral, mientras cargaba tambores llenos de basura, nos habló de lo orgulloso que le significó recoger deshechos en las calles porque era una forma honesta de ganarse la vida. Y sus avances en el boxeo hicieron que en la empresa municipal pudieran darle permisos a determinadas fechas por poder prepararse mejor. El camión se detenía apenas lo suficiente para vaciar los recipientes y el “Sonrics” y sus compañeros de labor se colgaban para seguir en la talacha. Le grabamos y tomamos fotos, se colgó y se alejó en la oscuridad de la madrugada. Su clásico “¡hay me lo manda, don...! despidió la plática. Más adelante platicamos sobre las partes difíciles de su tormentosa vida de niño y adolescente. Una frase suya fue “a estas alturas, ¿a qué le puedes tener miedo?” Probablemente miedo a nada. O sí, a vivir sin solucionar positivamente sus conflictos personales o emocionales. Siendo un joven con un futuro tan halagador, y sin conocerle a fondo más que por sus palabras, era difícil imaginar el desenlace trágico que le aguardaba.

Iván Fermín Couoh Ramírez, que era su nombre de pila, se había metido en sus tiempos pasados “en cosas muy feas, demasiados problemas”. Una declaración suya de entonces versaba así: “Sí, fui todo eso, todo lo malo que pueda decirse y no tengo vergüenza de que se diga. Es lo que viví. No quiero que me vuelva a pasar”.

Estaba decidido. Eso se palpaba en sus palabras y en su actitud. Bromeamos muchas veces personalmente con “pamba a Sonrics si se ríe”. El apodo le cayó como anillo al dedo porque, créanlo, jamás ocultaba sus sonrisas. En entrevistas, en conferencias de prensa, incluso en sus entrenamientos y peleas. Pero todo se esfumó.

La última semana

Le entrevistamos el miércoles previo a su pelea ante “Condorito”. En el gimnasio Balukas Team hizo sus ejercicios ya solo para esperar la fecha. Apenas terminando se alistó para retirarse en su moto. Comenzaba a notarle serio, algo extremadamente raro en él.

El jueves fue la presentación de la velada, que tendría como estelar la pelea por el cinturón de peso minimosca de la Fecarbox, en poder del “Condorito”. Otra vez notamos que apenas sacaba sonrisas disimuladas. A la hora de las fotos de rigor, lo mismo: sonriendo poco.

El viernes fue el pesaje. Me sorprendió aún más verle con semblante serio, como apagado. Intercambiamos opiniones el que escribe y Juan Carlos Gutiérrez, especialista en boxeo. Mi alerta fue clara: “Míralo JC... está raro, algo le pasa”. Y Gutiérrez Castillo coincidió en que, efectivamente, estaba muy serio para lo que él acostumbra. Nos quedamos con la duda, que tratamos de quitarnos el sábado, cuando vapuleó al “Cóndor”, a quien pudo noquear mucho antes del final. No quiso Iván acabar pronto, nos dio la impresión de que llevó la pelea al máximo, sin necesidad. ¿Una forma de descargar sus problemas emocionales, de sacar sus corajes, de escapar de la realidad que vivía?

Como sea, los únicos momentos en que se le vio sonreír y celebrar fue cuando le entregaron el cinturón de campeón. Levantó los brazos y disfrutó. Decenas de fotos se tomó al bajar del cuadrilátero, camino a los vestidores. Allá lo abordamos y calificó la victoria como lo más importante de la noche. Lo sentí, entonces, mucho más serio y preocupado. Y la intriga aumentó.

Amable, acepto tomarse una foto conmigo. Y, fiel a mi costumbre, le dije: “Pamba si te ríes”. Pero esta vez no sonrío. Y dijo: “Serio, serio, para que vea don Gaspar que sí puedo sin reír”.

La foto, un recuerdo grande de un peso chico, no deja lugar a dudas de que pasaba algo. Lo volví a señalar con Juan Carlos Gutiérrez. Y misma coincidencia: “Algo no está bien”. Y oficialmente no supimos que le afligía, que era eso que había robado la sonrisa al chico que encantó a todos por tener la cualidad de reír a cualquier circunstancia de la vida. En el velorio, Gutiérrez me dijo: “Maldito Silveira (en el buen sentido), tenías razón. Algo no estaba bien”.

Así se fueron dos semanas. El día que recibiría oficialmente el cinturón que a toda ley había ganado, en el amanecer decidió ponerle fin a su vida. El mensaje tempranero de Gonzalo Sandoval para avisar me dejó perplejo.

Una vida llena de tormentos, que parecían borrados, y de ilusiones y expectativas que había alimentado con su quehacer boxístico. Nos mató la ilusión de tener a un yucateco con madera y aspiraciones reales de pelear por una corona mundial. Nuestro boxeo, tan escaso de ídolos y de valores que da el hambre de triunfo y la necesidad real por conseguir un plato de comida, se quedó sin una figura en ciernes.

Cargado de incertidumbre, de fantasmas personales, pudo salir airoso en el ring. Pero no en la otra pelea, la de la vida.— Gaspar Silveira Malaver