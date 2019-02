Un bendito gol de visita para el Porto

Pierde ante Roma y sigue vivo; PSG, casi en los cuartos

El juvenil mediocampista Nicolo Zaniolo sacó a relucir su categoría en Europa, al firmar los dos goles que le dieron al Roma una victoria como local 2-1 sobre Porto en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sin embargo, el gol de visita fue oro puro para los Dragones, que ganando por la mínima en casa estarán metiéndose a los cuartos de final de la “Champions”.

Zaniolo ha irrumpido esta temporada como uno de los talentos más prometedores de la Serie A tras llegar procedente del Ínter de Milán como parte de la operación que dio pie a la salida de Radja Nainggolan.

Y el joven de 19 años sumó sus primeros goles en la “Champions” al marcar a los 70 y 76 minutos para la Roma, antes que el delantero español Adrián López descontara para el Porto tres minutos después.

“Es una noche memorable que nunca olvidaré en mi vida”, aseguró Zaniolo. “Celebrar bajo la ‘Curva Sur’ fue una emoción increíble, espero que anotaré muchos más goles importantes para el Roma”.

Zaniolo se convirtió en el italiano más joven en marcar dos tantos en un juego de la Liga de Campeones.

“El gol que concedimos puede ser peligroso de cara al duelo de vuelta, pero seguiremos trabajando duro para tratar de finalizar el trabajo en Portugal”.

Zaniolo recibió su primer llamado a la selección mayor de Italia en septiembre, incluso antes de hacer su debut en la Serie A.

“Zaniolo se convertirá en un auténtico campeón, no sólo de acuerdo a mí, sino de acuerdo con todos”, dijo el capitán de la Roma, Daniele De Rossi. “Su fortaleza física es increíble para un chico de su edad y la combina con gran técnica”.

El videoarbitraje fue utilizado por primera vez en la Liga de Campeones en una jugada a los 18 minutos, pero se determinó que la mano de Pepe en el área no fue intencional.

“En nuestro propio estadio, frente a nuestros aficionados, aún tenemos lo que se necesita para avanzar”, opinó Pepe.

El mexicano Héctor Herrera, quien jugó los 90 minutos por los Dragones, confía en revertir el marcador en el Estadio “Do Dragao”.

“Veníamos con la ilusión y la mentalidad de sacar ventaja. No lo pudimos conseguir, pero la eliminatoria no queda cerrada. Tenemos días para trabajar los mejor posible, estudiar como podemos sacar adelante la eliminatoria. Nos vamos con esa mentalidad de que esto no está cerrado”, comentó Herrera después del silbatazo final.

Baño de realidad

Kylian Mbappé y el París Saint Germain le dieron un baño de realidad al Manchester United y a Ole Gunnar Solskjaer, al someterles 2-0 en los octavos de final de la Liga de Campeones, la primera derrota que sufre el técnico interino del club inglés.

Ángel Di María fue el arquitecto de ambos goles del partido de ida, en su vuelta a Old Trafford. El PSG no echó de menos en lo absoluto a Neymar y Edinson Cavani, su letal dupla de goleadores sudamericanos.

El extremo argentino ejecutó el tiro de esquina que Presnel Kimpembe remató de volea para su primer gol con el PSG, a los 53.

Luego que aficionados del United le lanzaron una botella desde la grada, Di María fue partícipe del contragolpe que acabó en el segundo tanto a los 60. Mbappé empalmó un centro del argentino para liquidar el duelo.

Para colmo de males, el United no podrá contar con Paul Pogba para la vuelta, luego que el centrocampista se hizo expulsar a los 89 por una falta sobre Dani Alves.

“Solo quería proteger el balón, es desafortunado por golpear en la rodilla”, declaró Solskjaer.— AP