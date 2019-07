Un Briseño renovado

Las Chivas son un gran reto para el defensa mexicano

El defensa mexicano Antonio “Pollo” Briseño afirmó ayer que su paso por el Feirense del fútbol portugués lo hizo crecer y ser un mejor jugador, por lo que regresa a México para transmitir esa experiencia con las Chivas del Guadalajara.

“Crecí bastante al estar en una liga competitiva con equipos como el Porto, el Benfica, crecí con la técnica, con los pases largos. Si puedo decir que soy un mejor jugador que cuando me fui, eso sí puedo decirlo”, aseguró el defensor durante su presentación con el equipo.

Briseño salió de México en 2017 para fichar con el Feirense, equipo en el que se mantuvo hasta inicios de julio pasado luego de ser anunciado como el nuevo refuerzo del plantel rojiblanco.

El defensor, quien conquistó el campeonato de liga con Tigres en 2015, aseguró que no pudo decir que no a Chivas y desaprovechar la oportunidad de estar en el “equipo más grande” de México.

“Cuando te dicen que Chivas, el equipo más grande de México, quiere contratarte no puedes decir que no, esas oportunidades en la vida hay que aprovecharlas y no la dejé pasar, sé la responsabilidad que es Chivas y estoy muy contento de estar aquí”, afirmó.

Añadió que no le asusta que el equipo tenga problemas de descenso, pues ha jugado en clubes que estuvieron en la misma situación como el propio Feirense, que perdió la categoría.

“He estado en temas de descenso con el Veracruz y con el Feirense estuve peleando el descenso, creo que me sé manejar bajo presión y sé lo que es Chivas, es el reto más importante de mi carrera”, puntualizó.

Briseño aseguró que quiere consolidar su carrera en el Guadalajara y ganarse un lugar en el plantel, además de desmarcarse de su pasado en Atlas, uno de los acérrimos rivales del club y de donde el jugador comenzó su carrera futbolística.

Refuerzo de Europa

FC Juárez confirmó ayer la llegada del delantero paraguayo Darío Lezcano.

Con amplia trayectoria internacional, el jugador se unirá a las filas del cuadro fronterizo procedente del FC Ingolstadt de Alemania, con el que jugó las últimas tres temporadas.

De 29 años y 1.78 metros, el goleador guaraní llegará al FC Juárez por los próximos tres años. Militó con el Trinidense de su país antes de comenzar su aventura europea con el Wil, Thun y Luzern de Suiza.

Fue seleccionado de su país y compitió en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 .

Sanvezzo , “perro”

Luego de que Camilo Sanvezzo se despidiera de sus compañeros de Gallos Blancos de Querétaro, ayer Xolos de Tijuana lo presentó oficialmente al delantero brasileño como refuerzo.

“Es un reto muy importante llegar a Xolos. Voy a dar mi cien por ciento, voy a poner mi trabajo más alto para poner goles o asistencias y ayudar al equipo”, manifestó. “Es un grupo muy sano, me acogieron muy bien y eso te hace sentir muy contento”, añadió.

Sanvezzo se convirtió en el noveno refuerzo de Xolos, luego de las llegadas de, Jordan Silva, Leonel Miranda, Aldo Cruz, Mauro Lainez, Ángel Sepúlveda, Washington Camacho, Jorge Rojas y Vladimir Loroña.

Cavallini será celeste

Cruz Azul tiene listo a su nuevo refuerzo. El delantero canadiense, Lucas Cavallini, está a detalles de convertirse en jugador cementero.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a RÉCORD que la directiva del Puebla llegó a un acuerdo para transferir al delantero a las filas de la Máquina, por lo que sólo faltan algunas precisiones salariales para llevar a cabo el traspaso.

Se dice que lo único que falta es que el representante se arregle en el sueldo con Cruz Azul, pues ya hay un trato entre las directivas.