¿Un clavadista olímpico la nueva adquisición del América?

MÉXICO.— Ahora que se ha anunciado que los Juegos Olímpicos de Tokyo se han aplazado hasta el 2021, muchos atletas han mostrado su preocupación ante la noticia.

Honestamente no pensé que se fueran a posponer hasta el otro año.



Si, si quiero llorar! 🥺.



Estaré listo de cualquier manera en su momento.💪🏽🧠✨🥇 https://t.co/SVLH449BXW — Jahir - Tte. Ochampion ⚓ (@jahir_ochampion) March 24, 2020

Entre los que han dicho que se vuelve un tema complicado para los atletas que estaban listos para competir se encuentra el clavadista olímpico mexicano Jahir Ocampo.

Mismo que hizo una declaración que asombró a muchos seguidores del atleta y del club América.

¿Deja las piscinas por las canchas?

Los fans de clavadista y del América se asombraron luego de que en una entrevista Jahir Ocampo dijera que si no lo ven en Juegos Olímpicos, lo verían en el fútbol.

Sin embargo, eso solo fue uno de sus posibles futuros que se imaginó, ya que reveló que si se hubiera dedicado al fútbol de forma profesional, le hubiera gustado poder vestir la camiseta de las Águilas del América.

Aunque admitió que para poder logrado ese sueño, hubiera tenido que pasar por otros equipos.

"Los invito a que me sigan, si no me ven en Juegos Olímpicos, me verán en el futbol, quiero debutar en primera división y después estar en el América", expresó Ocampo.

"Los INVITO a que me SIGAN, si no me ven en JJOO, me verán en el FÚTBOL, quiero debutar en PRIMERA división y después estar en el @ClubAmerica"@jahir_ochampion en #MarcaClaroMVS

📻102.5 FM

📺336 Dish

💻 https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/LBtvKCZT20 — MARCA Claro (@MarcaClaro) March 23, 2020

¿Qué pasará ahora?

Jahir habló sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokyo y considero que es un tema complicado y delicado, pero la forma en como afecte dependerá de la situación de cada atleta.- Con información de Soy Fútbol.

Quisiera expresar tantas cosas, de coraje, de tristeza, de frustración, etc. Pero nunca he mostrado mi parte sensible. Antes de ser "Deportista olímpico" soy humano y me duele está situación.

Por otro lado apoyo a que la SALUD sea 1ro siempre y feliz por el PLANETA también🌎❤️. — Jahir - Tte. Ochampion ⚓ (@jahir_ochampion) March 24, 2020

