Un derbi para ya despegar

El Atlético recibe al Real en acción de Liga hispana

Atlético de Madrid y Real Madrid no sólo compiten de forma directa por la segunda plaza, sino por muchísimo más, por creer que la Liga aún es posible, por doblegar a un adversario directo y por la carga pasional y emocional de un derbi vibrante, tan esencial como inquietante para ambos oponentes.

Es un duelo a presión. No hay margen de error. No lo admite la distancia que les separa del liderato del Barcelona, seis puntos en el caso rojiblanco y ocho en el blanco. Ganar o perder. No existen ni términos medios ni excusas. El empate es también una “derrota”, una invitación al bloque azulgrana para que acelere.

El aliciente es la Liga. Añadiendo además la segunda posición.— EFE