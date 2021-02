Un forjador de campeones

Alfredo Caballero cumple el sueño de boxeadores

Alfredo Caballero tiene más de veinte años entrenando a boxeadores, y aunque no siempre quiso a las mujeres en su grupo, el tiempo y el esfuerzo que vio en ellas le cambió la visión, y ahora tiene una campeona del mundo: Yamileth Mercado, quien este sábado expondrá su cinturón ante Alejandra “Roquera” Guzmán.

“Al principio no quería entrenar mujeres, no me gustaba que se golpearan, pero lo fui viendo de forma diferente. Ahora estoy sorprendido de lo que las mujeres son capaces de hacer en el gimnasio y arriba del ring, trabajan a veces con más fuerza y tienen más corazón que los hombres”, aceptó el sonorense.

Agregó que cada peleador tiene su época, cada uno va superando y valorando a su forma lo que logra.

“Ella (Yamileth Mercado) ha batallado y hemos trabajado más en la velocidad y cabeceo, en la última pelea no pudo concentrarse en Hermosillo, por la cuestión de la pandemia. Ahora es una peleadora más rápida y más boxeadora, con un tremendo físico y espero que se vea reflejado el trabajo en la pelea”, explicó.

Una ventaja para la monarca es que entrena todo el tiempo con hombres y se pone a la par con ellos.

“Eso la ha renovado y la gente va a salir ganando. La ‘Roquera’ (su rival) ya venía pidiendo la oportunidad y ahora se la dieron. Confío en la disciplina de Yamileth, voluntad y entrega, va a allegar muy bien preparada. Pero sin confiarnos de más, porque conozco a mi paisana y sé que será una guerra este sábado”.

El duelo de Mercado será el primero de gran calibre en unos meses, por parte de sus monarcas mundiales.

“Tanto Yamileth, ‘Gallo’ Estrada y ‘Alacrán’ Berchelt, no sé quién arriesga más, pues tienen rivales muy buenos y no voy a demeritar a nadie”, dijo.

Pelea a seguir

Mucho ruido ha hecho el combate que Berchlet sostendrá ante Óscar Valdez (20 de febrero), el cual tendrá el ingrediente especial del choque de entrenadores entre Caballero y Eddy Reynoso.

“Es un honor competir con él, es bueno competir con los mejores. Sin miedo a perder, porque son las enseñanzas que te ofrece la vida para mejorar. A disfrutar la pelea porque va a ser una bomba”, advirtió.

Más allá de esa cita, el trabajo no para y si algo puede presumir Caballero, es que los sueños se cumplen “con trabajo, disciplina, voluntad y esfuerzo. Estoy también aquí por mi padre que me impulsó, él me platicaba de los grandes, como ‘El Cuyo’ Hernández y Rubén Olivares. Siempre quise estar en el mundo del boxeo. Yo fui peleador amateur por él y cuando dejé el boxeo a los 17 no sabia qué hacer, y para ser entrenador mi padre fue mi inspiración”.

Como entrenador no deja de prepararse, siempre con la mira en la gloria y en seguir cosechando éxitos.

“El objetivo es tener campeones mundiales, pero me llena más poner un granito de arena para que los muchachos no anden en las calles y no estén en las drogas. No estoy solo, somos un gran equipo de trabajo. Cada semana tenemos pelea y no solo las de los campeones, se trata de hacer equipo en todo”.