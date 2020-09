Un gol que supo a gloria para el venado Jhory Celaya

Jhory Celaya, un venado con piel de tigre que quiere volver a Primera

Cuando el balón cayó al perfil zurdo de Johry Celaya, lo único que pensó el joven mediocampista regiomontano fue que saliera algo bueno de ese remate. Y se convirtió en un gol que fue algo así como “la última Carta Blanca en el desierto”, aterrizando el famoso concepto a su tierra, es del “meritito” Norte.

“El balón entró y lo primero que dije fue: ‘Oh, Señor, gracias a Dios entró’. Me fui a celebrarlo con todo con mis compañeros porque era un gol que representaba mucho, no solo para mí, sino para todo el equipo. Habíamos pasado tantos problemas que, por fin anotar, significaba algo grande”, cuenta Johry Misael Celaya Guerra, un jugador de 22 años que viste el uniforme de los Venados FC en la Liga de Expansión, pero abajo trae un sello que lo identifica por sobre todas las cosas: Tigres de la UANL.

“Soy del Norte, nací en Monterrey y jugué para los Tigres. Recuerdo mucho mi paso por esa organización, especialmente mi debut en Primera División”, cuenta el autor del tanto que le dio la victoria a los ciervos el miércoles pasado ante Tlaxcala. Fue el primer éxito venado en la temporada del Guardianes 2020, tras cinco fechas de empates y derrotas, y eso representó mucho más valor.

“No me tocó anotar, pero hice cosas importantes”, señala. Y su razón primordial para sentirse orgulloso de jugar con Tigres fue porque “toda mi familia le va, yo desde niño quise jugar con Tigres. Y pues para muchos eso es un sueño, estar en ese equipo, que te dirija un señor como ‘Tuca’ Ferreti y con tantos jugadores grandes”.

Ahora, está enfrentando una oportunidad importante para tratar de regresar al máximo circuito, con Tigres o con cualquier otro equipo, o establecerse con los Venados en la Liga de Expansión. “Siempre sacrificando y trabajando fuerte, como desde que comencé en esto”.

“Acepté la oportunidad de venir a Venados pensando en mejorar, para crecer y que te puedan ver, que la gente te conozca y, si Dios quiere, regresar a Primera o quedarme aquí, pero siempre tratando de mejorar como jugador y como persona”, indica.

Y es que eso de superarse en el plantel astado es algo que tenían como espinita clavada no sólo él, sino todos, en la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores.

“Imagínate… No hay gol, no hay regularidad a pesar de todo lo fuerte que trabajamos todos los días. Necesitábamos un gol y una victoria para dejar una muestra de que estábamos luchando para salir adelante por nosotros, por el equipo, por nuestras familias. Y pues me tocó a mí anotar. Lo primero que dije fue: ‘Gracias Dios, gracias Señor”.

“Se siente bonito. Como jugadores que queremos dar más, que queríamos y necesitábamos una victoria. Y cuando entró el balón, cuando acabó el partido, fue un impulso que todos sacamos”.

No quiere que esto, insiste, sea flor de un día. “El compromiso es con nosotros mismos, ir adelante siempre, partido a partido. Y verán que las cosas van a llegar”.

Porque, reitera, no hay nada más importante que jugar bien, ganar y que te miren. Eso de ser un jugador con piel de tigre le motiva, porque “en cualquier momento puede llegar la oportunidad de volver a Primera”.— Gaspar Silveira