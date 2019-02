Un homenaje azulcrema

América, previo a jugar con Lobos, se toma la foto

Con un homenaje a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, los integrantes del equipo América se tomaron la fotografía oficial en un escenario atípico: la vecindad donde vivió el personaje de “El Chavo del 8”.

Con la playera anaranjada, tercer uniforme del equipo y que fue en honor a otro personaje de Roberto Gómez Bolaños, “El Chanfle”, los jugadores del equipo se tomaron la fotografía.

“Fue sin querer queriendo. Hoy Chespirito hubiera cumplido 90 años. Le dedicamos nuestra foto oficial del Clausura 2019. #EternaGrandeza”, se lee en las redes sociales del equipo americanista.

La imagen se realizó en la vecindad de “El Chavo”, con el técnico Miguel Herrera dentro del barril donde dormía dicho personaje; Oribe Peralta sobre un triciclo; y el resto del equipo en las escaleras y el patio.

El equipo femenil de las Águilas también se tomó su foto oficial en el mismo escenario, con Leo Cuéllar dentro del barril. En ambas fotografías los equipos presumen el título logrado en el Apertura 2018.

El equipo que dirige el “Piojo” Herrera siguió ayer con sus entrenamientos, con el propósito de preparar el partido de la jornada ocho del Clausura 2019 de la Liga MX, que será mañana ante la escuadra de Lobos BUAP en el Estadio Azteca.

Necaxa, a sumar

El mediocampista necaxista Felipe Gallegos remarcó la importancia de sumar de local cuando reciban hoy a los Xolos de Tijuana.

Con miras al compromiso de la jornada ocho del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el andino sabe que deben hacer pesar la cancha del estadio Victoria, donde Rayos presume de un triunfo ante Pumas de la UNAM y dos empates contra Morelia y Chivas en lo que va del certamen.

“En casa debemos seguir sumando, tenemos dos empates y una victoria, contra Chivas se nos fue un partido que teníamos totalmente controlado, pero por circunstancias de juego no se pudo. Pero sumamos un punto, a la larga estos puntos pudieran servir, debemos seguir sumando y con Tijuana debemos sumar de a tres”, afirmó el andino.

Ante los medios, Gallegos habló de su adaptación en el sistema del técnico Guillermo Vázquez y agradeció el hecho de volver a jugar como mediocampista y no de lateral como sucedió en pasados torneos.

“Desde un comienzo yo creo que la dirigencia le dijo (a Memo Vázquez) que yo no jugaba de lateral, así que desde el primer día me pusieron en el medio campo, me siento bastante cómodo”, sentenció el jugador del cuadro rayo.— NOTIMEX