"Un intento de asesinato", el accidente entre dos ciclistas

Patrick Lefevere, director del equipo ciclista profesional Deuceuninck Quick-Step, declaró que el accidente que protagonizaron Dylan Groenewegwn y Fabio Jakobsen el miércoles 5 de agosto pasado, en el marco de la primera etapa del Tour de Polonia, fue "un intento de asesinato".

En el sprint final de la primera etapa del Tour de Polonia, Groenewegen le cerró el paso y empujó a Jakobsen, este cayó sobre las vallas y sufrió lesiones muy graves. Se calcula que en ese momento iban a 80 kilómetros por hora.

"Nunca he estado tan furioso. Lo que hizo fue un crimen, un ataque deliberado. No puedes hacer una cosa así. Nunca he visto una maniobra tan sucia. Es un intento de asesinato", sentenció Levebere, el líder del equipo belga en el que compite el deportista herido.