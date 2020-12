Un invicto con ''suerte'': Los Acereros, con paso perfecto sin ser espectaculares

Los Acereros de Pittsburgh siguen siendo perfectos, incluso entre todas sus imperfecciones.

Jugando ayer a media tarde, a mitad de semana y en medio de una pandemia, Ben Roethlisberger lanzó para 266 yardas y completó un envío de touchdown en el cuarto periodo con JuJu Smith-Schuster. Los Acereros mejoraron a una foja de 11-0, con un triunfo 19-14 ante unos Cuervos de Baltimore que carecieron de varios jugadores.

Los Cuervos (6-5) perdieron su tercer duelo seguido, sin una docena de integrantes que están en la lista de Covid-19, incluyendo el mariscal de campo Lamar Jackson, Jugador Más Valioso de la campaña anterior, y los corredores Mark Ingram y J.K. Dobbins.

El mariscal suplente Robert Griffin III naufragó en el encuentro. Perdió el balón dos veces en el primer periodo y completó 7 de 12 pases antes de ser reemplazado por Trace McSorley a la mitad del cuarto periodo tras sufrir una lesión en el tendón de la corva izquierda.

McSorley, uno de 11 jugadores activados del equipo de prácticas antes del juego, conectó con Marquise Brown para una anotación de 70 yardas con 2:58 minutos. Pero los Acereros pudieron agotarse el reloj con una atrapada de James Washington en tercera oportunidad.

Ello dejó a los Cuervos ya sin posibilidad alguna de revalidar el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

El brote de Covid-19 en Baltimore obligó a que la NFL aplazara tres veces el encuentro.

Aunque el comisionado Roger Goodell consideró éste “un gran partido”, lo que se vio en el terreno sugiere otra cosa.

Los Cuervos no pudieron pasar. Los receptores de Pittsburgh no pudieron atrapar. Y un enfrentamiento que parecía desigual en el papel —los Acereros eran claros favoritos, lo que no es normal es una rivalidad como ésta entre los mejores de la NFL— fue un festival soso.

Llegan a 10 triunfos

El mariscal de campo Patrick Mahomes y los campeones Jefes de Kansas City dejaron al pasador estelar Tom Brady, con su quinta derrota en lo que va de temporada al iniciar la Semana 13 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Los Jefes (10-1) ganaron su sexto partido consecutivo y aseguraron su séptima temporada con al menos 10 victorias en ocho años bajo la dirección del entrenador en jefe Andy Reid.

Los campeones reinantes del Super Bowl mejoraron su marca a 6-0 como visitantes y han ganado nueve partidos seguidos lejos de casa desde el año pasado.

Por los Bucaneros (7-5), Brady, que el 20 de marzo firmó contrato de dos temporadas y 50 millones de dólares con Tampa Bay, completó 27 de 41 para 345 yardas, tres pases de anotación y un par de interceptaciones en la segunda mitad.

La derrota de Brady lo deja con números de 2-2 en cuatro encuentros en su carrera contra Mahomes, quien construyó una ventaja inicial parcial de 17-0 y también hizo que los Jefes ganaran por 17 al ingresar al campo de juego en el tercer cuarto.

Henry, valioso

Los Titanes de Tennesee estrenan liderato de su División.

El corredor Derrick Henry superó a la segunda defensa más potente de la liga al correr para 178 yardas y tres anotaciones.

Henry tuvo 27 acarreos, rompiendo tackleadas, eludiendo a los defensores y superando a los que intentaron derribarlo.

Fue su tercer partido consecutivo de 100 yardas, su séptimo esta temporada y su octavo consecutivo como visitante, empatando al excorredor de los Titanes, Chris Johnson, en la segunda racha más larga desde la fusión de 1970. Sólo el miembro del Salón de la Fama, Barry Sanders, (10 en 1996-97) tuvo una racha más larga.

El mariscal de campo Ryan Fitzpatrick lanzó para dos pases de anotación y dirigió la victoria de los Delfines de Miami, que como visitantes vencieron a los Jets de Nueva York, que siguen sin conocer la victoria.

El pateador Nick Folk anotó un gol de campo de 50 yardas y llevó a los Patriotas de Nueva Inglaterra a una contundente victoria sobre los Cardenales de Arizona.—AP