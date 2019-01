Un “MVP” con mentalidad de triunfador

Manny, tras los pasos de Espino en el Pacífico

José Manuel “Manny” Rodríguez fue nombrado el jueves pasado “Jugador Más Valioso” de la Liga Mexicana del Pacífico. El capitán y titular de la intermedia de los Charros de Jalisco logró este galardón por tercer año en su carrera y reconoció que la mentalidad ha sido clave para poder lograr sus objetivos que se propone.

El nacido en El Cubilete, pequeña población encallada en el municipio de Guasave, Sinaloa, además de convertirse en líder del dugout de la novena caporal, también es el hombre insignia de la afición jalisciense, que poco a poco se empapa de la pelota invernal tras varios años ausente en la pelota profesional.

“Es muy cliché, pero todo está en uno. No soy el más talentoso, el más alto, el más rápido o el más fuerte, pero siempre decidido a hacer lo mejor que yo pueda y gracias a Dios ha dado fruto. Mi familia me apoyó con todo y mi familia hacen un embudo al éxito, uno no descansa por ellos. Es la gran motivación. A los niños que crean en sí mismos y que todo se puede lograr”, dice a ESPN el referente de los Charros.

Con este tercer galardón en su carrera se acerca al pelotero más grande en la historia del béisbol mexicano, el chihuahuense Héctor Espino. El legendario pelotero de los Naranjeros de Hermosillo fue distinguido en seis ocasiones con este premio y el “Manny” llega a la tercera ocasión en su vida.

“Estar nombrado al lado de gente tan grande de nuestro deporte como Héctor Espino… La verdad qué más. No tengo palabras para expresar lo que siento. Mis papás cuando crecí me platicaban mucho del señor, de lo bueno que era, no me tocó verlo, pero es historia en México, todo mundo sabe quién es y estoy muy contento de ser, de perdida, mencionado con él”, acotó Rodríguez.

Rodríguez recordó sus primeros pasos en el béisbol. Su padre, José María Rodríguez, quien también fue beisbolista profesional en las novenas de Guasave y Mexicali le inculcó la disciplina y la entrega siempre.

“Desde que estaba chico mi papá me inculcó entregarte a lo que vayas a hacer y buena disciplina, en este caso ya como profesional entregarme y entrar de lleno, que no quede de mí, estar preparado y eso ha sido la base de mi carrera. A inicios con algo que demostrar, jugando con un poco de coraje, ahora en la segunda fase de mi carrera con diferente motivación, aprendiendo a cumplir metas. El nacimiento de mis niñas, esas cosas despertaron otro tipo de motivación en mí y estoy muy agradecido”, expuso el talentoso pelotero, considerado entre los mejores del béisbol mexicano actualmente.