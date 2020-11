Un Olímpico “Albiceleste”

Diego Maradona y su fugaz visita para enfrentar a Venados

¿Ir a un partido para ver dos/ tres apariciones del técnico visitante? Sí, pasó el 2 de noviembre de 2018 en el Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”.

No era para menos, era para ver al “Diego de la gente”.

Y ese día al menos se levantó con el pie derecho.

Sonriente y amable, saludando a la grada, accediendo a algunas fotos y autógrafos. Diego era feliz, se sabía a pesar de su lento caminar, se notaba que con sus Dorados volvió a saber lo que era ganar, porque los tuvo al borde del ascenso.

Esa noche, el Estadio Olímpico recibió a su más grande invitado a lo largo de su historia. Nadie más grande que Diego ha pisado la cancha de los Venados y, seguramente, nadie de ese calibre lo hará otra vez.

Flashes iban y venían, un clásico tono sudamericano se dejaba escuchar con los ¡Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego! que la tribuna le profería al “profe” de los sinaloenses cada que asomaba de la banca.

Fueron, de hecho, pocas las veces que lo vimos en el área técnica. Su lento caminar no era gratis. Un problema de rodilla estuvo a nada de privar a los yucatecos de ver a Maradona en su estadio. Pero aquí estuvo y lo disfrutamos.

Fernando Arce hizo el solitario gol con el que los Dorados vencieron al equipo de casa. La gente reaccionó a esa anotación, no para ir en contra de su equipo, sino para dimensionar lo que tan feliz que le hacía a Diego celebrar un gol. “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque que se equivoque uno... Eso no tiene por qué pagarlo el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota... La pelota no se mancha...”, dijo el “Pelusa” poco antes de su retiro.

Y si Diego respetaba algo era eso, la pelota.

Uno a uno saludó a sus jugadores después de consumarse la victoria. Una más para él en su prolífica carrera — aunque como entrenador poco o nada de lo que fue con pantalones cortos —, pero siempre celebrando, siempre viviendo al máximo lo que disfrutaba.

¿Y los yucatecos? Encantados por tener a Diego en casa. En la época de las redes sociales estas se llenaron con publicaciones en el estadio, fuera de él y hablando de eso.

Porque importó poco esperar varios minutos en la sala de prensa, en donde nadie cedía su lugar para ver a Diego, en donde todos peleaban por preguntarle sobre el juego, a pesar que era obvio lo mucho que le costaba articular, no digamos frases, sino palabras.

Maradona o Pelé, Pelé o Maradona, la eterna disputa sobre quién fue mejor. Hoy eso no importa, porque se despide al “Diego de la gente”. De los excesos hablamos luego que ahora no es tiempo, recordemos que la pelota no se mancha.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ