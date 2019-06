Un orgullo recíproco

Andy Ruiz visita a AMLO y habla bien de sus raíces

Andy Ruiz vivió ayer su “baño mexicano”.

El flamante campeón mundial de peso completo visitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un encuentro en que el monarca se dijo orgullso de ser mexicano y el primer mandatario le manifestó su orgullo por sus logros.

Ruiz dijo que haberle ganado a Anthony Joshua es como si le hubiera ganado a Mike Tyson, un peleador al que todos temían. En conferencia de prensa, posterior a su encuentro con López Obrador, el púgil mexicano dijo que al igual que a Tyson, todos le temían a Joshua por su poder y musculatura, pero así como Mike se encontró con James “Buster” Douglas, Anthony se topó con él, y pues se acabó el invicto y hubo nuevo campeón.

“Como ‘Buster’ Douglas, hice una victoria como si le ganara a Mike Tyson”, dijo Andy. “Joshua era grande, todos le tenían miedo a él, pero yo no le tengo miedo a nadie, fui adentro para ganarle la pelea e hizo la más grande sorpresa”, destacó Andy, quien fue reconocido por la Comisión Nacional de Boxeo durante un acto realizado en TV Azteca.

Durante la conferencia, donde se declaró fanático de Tigres del Norte, confesó que come chocolates desde pequeño para agarrar energía, pero reconoció que previo a la pelea con Joshua, no le dejaron comerlo.

“Desde chiquito mi papá me daba los Snickers para agarrar energía, me ha ayudado, pero muchos no saben, no me dejaron comer el chocolate cuando iba a pelear con Anthony Joshua, estaba un poquito agüitado pero está bien”, reveló provocando algunas risas.

Sobre la visita con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que iba muy nervioso, pero terminó muy contento.

“Estaba bien orgulloso de estar con el presidente, me mandó una carta para visitarlo, es alguien bien amable, es como un tío, le puedes hablar como bien sencillo, bien a todo dar”, externó.

Finalmente, dijo que pese a todos los comentarios negativos, sacó la casta y se inspiró en el triunfo. “Tengo muchos amigos que son campeones, yo los miraba y decía que también quería ser campeón del mundo, hacer historia, algo grande, y todo el entrenamiento que hicimos, el sacrificio, todo pagó y teniendo esos amigos es una motivación, agarré cuatro cinturones y ando bien feliz de eso”.

“Quería callar la boca de todos los que decían que ese gordito no va a hacer nada, lo van a clavar de volada, el otro está muy grande, tiene muchos músculos y puse todo ese al lado y puse mis sueños primero antes que las dudas y gracias a Dios que logramos todos mis sueños, sentenció el campeón.

Si algo desea Andy a corto plazo es el título de peso completo del Consejo Mundial y los presidentes de dos de los principales organismos del pugilismo, Mauricio Sulaimán y Gilberto Mendoza Jr., están dispuestos a trabajar juntos para que ocurra. Al menos eso señalaron posterior a la rueda de prensa.

En Palacio

“Andy Ruiz Jr. es un orgullo para la patria, un mexicano ejemplar, que viene de abajo”, aseguró el presidente López Obrador durante una reunión en Palacio Nacional con el nuevo campeón mundial de peso completo. Tras recibir los guantes color oro con los que Ruiz derrotó a Joshua, “que no voy a usar porque soy pacifista”, López Obrador recicló un regalo que dijo le dio el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León, para el primer campeón de pesos completos en la historia de México. Se trata de un billete de 500 pesos, con la imagen del presidente Benito Juárez, que tiene fecha del 1 de julio de 2018, cuando López Obrador ganó en las urnas la Presidencia de la República. “Ofrezco disculpas al gobernador del Banco de México… pero hoy en la mañana empiezo a ver y me encuentro que otra de las claves (del billete) es que tiene la A y la R, o sea Andy Ruiz. Entonces este es mi reconocimiento que hago en nombre del pueblo de México para Andy Ruiz, campeón del mundo de pesos completo”