Un reto enorme

Lizandro Echeverría, el campeón de goleo del torneo pasado, con altas expectativas al llegar a los Venados FC

Cuando Lizandro Echeverría Pacheco recibió el llamado de los Venados FC y lo hizo saber a su familia, la reacción para aceptar y marcharse a Yucatán fue inmediata. No hubo mucho qué pensar.

Y es que, siempre, la certidumbre que da al jugador estar establecidos sin presiones de ningún tipo, resultan fundamentales. Eso es algo que, lamentable para los tiempos que se viven en el país, en pocas ciudades se puede lograr. A Lizandro eso le puede permitir desenvolverse mejor en este reto que se llama Venados, el club del estado donde nacieron sus papás.

Lizandro Echeverría Pacheco (Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, 17 de febrero de 1991) es una de las contrataciones de mayor renombre en toda la Liga de Expansión. Los Venados lo obtuvieron tras una gran campaña en el Guardianes 2020, en el que el cancunense terminó empatado en la primera posición de goleo individual jugando entonces para el Atlante.

“La verdad es que sí estoy muy emocionado por esta oportunidad, pero, después de todo lo que he vivido, lo que sé que ha pasado el equipo, vaya que este es un verdadero reto, un enorme desafío, porque el club espera mucho y yo tengo mucho por aportar”, comenta Lizandro, quien empató con otros tres con siete goles en el pasado torneo: Guillermo Martínez (Celaya), Gustavo Ramírez (Morelia) y Jesús Alvarado (Correcaminos).

Una sinergia de esas que tienen mucha expectativa, sin duda. El campeón goleador del torneo pasado llegando a un equipo que, entre un mar de inestabilidad, apenas alcanzó a meterse entre los 12 primeros, clasificando a la liguilla cuando se esperaba mucho más. “Eso lo tengo claro, pero es cosa del pasado. Me toca ahora enfrentar un nuevo reto, que es adaptarme lo más pronto posible a lo que el equipo espera, a lo que el entrenador tenga en planes”, dice Lizandro, quien casi ronda los 150 goles anotados.

Los Venados, en stand bye en el nuevo torneo al ser contagiados nueve jugadores por Covid-19, tienen a Echeverría como una de las cartas fuertes para el campeonato, junto con Jorge “Chatón” Enríquez, un ex olímpico campeón de Londres 2012 con México, y Luis Guillermo Madrigal, ex de Monterrey y quien para el torneo anterior estaba considerado para jugar con el Salamanca de Segunda División de España.

Por ello dice que el reto es grande. “Llegamos a un equipo que espera mucho, que necesita hacer que sus aficionados vuelvan a confiar, tras lo pasado en el torneo anterior. Cada quien tiene sus metas personales. Yo estoy en la mejor disposición de aportar. Jugar con Venados será algo muy importante en mi carrera”.

Profesional desde 2011, Lizandro lleva largo trecho recorrido en el balompié de paga. Su andar en México, iniciado en Atlante Sub-20 , ya tuvo incluso una parada en Yucatán, con Mérida FC.

Se hizo de una historia propia y con solidez, al grado de ser reconocido como uno de los principales jugadores de la división de plata del balompié mexicano. Con Atlante, su anterior equipo, era el capitán y principal referente.

Con un largo palmarés, espera también servir de apoyo a los jóvenes que tiene la organización astada. “Es parte del crecimiento de un jugador. Siempre, en lo personal, tratar de alentar a los jóvenes, aprovechar tus experiencias para poder ayudar en la formación de otros”.

Su salida de Atlante, por otro lado, causó sorpresas porque era el último símbolo de los Potros de Hierro, el hombre gol del equipo del equipo del Estadio Azulgrana en la Ciudad de los Deportes. “Aunque uno anota los goles, esto se debe principalmente al trabajo de equipo, y lo más importante es lograr que el club sume puntos y pueda meterse a la pelea. De nada sirve anotar si el equipo no va hacia adelante”, dice, y agrega que es una de sus grandes metas es hacer que los Venados “no solo sean un equipo que pelee por lograr la clasificación, sino uno que vaya a pelear por estar entre los primeros cinco, o tres, que aliente al aficionado a sentirse otra vez parte del equipo”.

Un paquete duro. Los seguidores de los ciervos sufrieron por lo pasado en el Guardianes, en el que el equipo, por equis o por ye, no caminaba y se metió de puntillas a unas finales que les duraron solo un partido (eliminación ante Morelia).

Pero, con toda la experiencia que acumula en años y años, sumando goles, gafetes de capitán y sueños, espera que con su nuevo equipo pueda ser un referente. Será en el equipo de la tierra de sus papás. Sus padres, Lizandro Echeverría y María Pacheco, nacieron en Colonia Yucatán, al oriente del Estado, y emprendieron la aventura para vivir en el Cancún que florecía hasta ser el monstruo en que se convirtió. “Es algo bonito, fíjate. Antes de ser futbolista profesional, siempre acompañaba a mis papás a Colonia, en las fiestas tradicionales. Por mi carrera, eso no puedo hacerlo con frecuencia. Pero ahora jugaré con un equipo de Yucatán, los Venados FC. Creo que es algo que me motiva mucho, me hace sentir bien”.

Y pues jugar en una ciudad como Mérida le darán a él y su familia, tranquilidad y seguridad. “Eso es algo muy importante al llegar a un lugar nuevo a trabajar: tener tranquilidad a la hora de dejar a la familia”.— Gaspar Silveira