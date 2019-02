Un Tri sin “consentidos”

Martino no irá por nadie que no quiera ser citado

“Si necesitamos que nos motiven para venir a la Selección, entonces sí estamos en un problema…”.

Gerardo Martino es claro y directo.

Como seleccionador nacional, no está para “contentar”, a quienes quieran poner condiciones para venir al Tricolor, y si ese es el caso de Javier Hernández, el llamado “Chicharito” podría olvidarse de vestirse de verde en cualquier momento.

“Javier (Hernández) está considerado”, dijo el “Tata” al término de la concentración que realizó con jugadores de la Liga MX. Pero si para llamarlo necesita motivación extra: “Representar a tu país es suficiente motivación… Si el entrenador de la Selección tiene que motivar al jugador para venir, tendríamos un problema serio entonces”.

Después de estos tres días de trabajo, el Tricolor se volverá a juntar hasta finales de marzo, para los duelos contra Chile y Paraguay en Estados Unidos, “por la premura del tiempo no viajaré a Europa (a reunirse con los seleccionados), solo los llamaré por teléfono. Los jugadores que van a ser convocados son los que tienen buen presente y los que han demostrado su disposición y valor”, dijo.

Martino, al mismo tiempo aclaró una cuestión: “Lo mejor es convocar a quienes estén jugando, pero en ocasiones también se podría llamar a quienes no tengan tanta actividad, eso es cuando el técnico juzga que le servirá llamar al jugador para una cuestión en específico”, sentenció.

Lista próxima

La lista de los juegos de marzo, podría darse a conocer el día 10, aunque no dio por un hecho con qué jugadores vaya a contar.

Martino habló sobre la reunión que tuvo en Los Ángeles, California, con Carlos Vela y Giovani dos Santos, “con Jonathan ya me había reunido aquí (en el CAR). Hablamos de cómo se sienten, de sus expectativas. Los vi bien, no hay nada que ocultar, fue en el mismo lugar y con el mismo café de siempre, pero eso no quiere decir que los vaya a convocar, con nadie hay compromiso de ningún tipo”.

Satisfecho

El argentino se dijo satisfecho por la sesión de entrenamiento que tuvo con los jugadores de la Liga.

“Encontré mucha disposición, mucha entrega. Quería tener este contacto antes de la concentración de marzo. De esta lista, seguro que 50% repetirá, considerando que hay 10 o 12 jugadores que militan en Europa”, comentó el “Tata”.

El repetir otro entrenamiento de este tipo será complicado, reconoció.

“Será difícil de realizar, comprendo a los técnicos de los diferentes clubes, porque es difícil sacarles a cuatro jugadores para preparar el partido de la semana. Agradezco la disposición que hubo”, comentó.

Se tiene pensado que podría haber otro llamado con jugadores de la Liga MX, en el segundo semestre del año, pero no hay nada confirmado aún.— EL UNIVERSAL