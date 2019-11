Un tropezón merengue

El Real Madrid pierde una ventaja de dos goles y termina empatando con el París Saint Germain en la Champions

El París Saint Germain amargó al Real Madrid con un par de goles en el tramo final para sustraer un empate 2-2 en la visita al Estadio Santiago Bernabéu, asegurando el primer lugar de su grupo en la Liga de Campeones.

Karim Benzema tenía bien encaminado al Madrid con un doblete, pero los tantos de Kylian Mbappé y Pablo Sarabia a los 81 y 83 minutos decretaron la repartición de puntos. Los merengues habían clasificado de antemano a los octavos de final gracias a que el Brujas de Bélgica no pasó del empate 1-1 de visita a Galatasaray en el otro partido del Grupo A.

En tanto, con gol de Paulo Dybala desde un ángulo imposible, Juventus también amarró la primera plaza de su llave al vencer de local 1-0 al Atlético de Madrid.

Al filo del primer tiempo, Dybala clavó un tiro libre casi desde la línea de fondo. El disparo del delantero argentino fue tan fuerte que el arquero Jan Oblak no tuvo tiempo para alzar los brazos antes que el balón se anidara en el segundo palo.

La victoria dejó a la Juve con una cosecha de 13 puntos, imposible de alcanzar en la cima del Grupo D.

El Atlético, que se hubiera clasificado con un triunfo, le escolta con siete puntos y tendrá que esperar a la última fecha para certificar su boleto. Bayer Leverkusen quedó tercero con seis puntos tras vencer 2-0 al Lokomotiv Moscú.

El doblete de Harry Kane coronó una gran remontada de Tottenham, que de ir perdiendo 2-0 derrotó 4-2 a Olympiakos. En el debut en casa de su nuevo técnico José Mourinho, el club inglés aseguró el pase a la siguiente ronda de la Champions.

Dele Alli y Serge Aurier también anotaron para los Spurs, victoriosos en los dos partidos que han disputado tras el despido del entrenador Mauricio Pochettinho la semana pasada.

Al compás de cuatro goles de Robert Lewandowski en 15 minutos, Bayern Múnich arrasó 6-0 a Estrella Roja en Belgrado y aseguró ser primero en el Grupo B, por delante de Tottenham.

Equipo “espectacular”

Zinedine Zidane, entrenador de los merengues, aseguró que su equipo firmó un “partidazo” y estuvo “espectacular” pese al empate final ante el PSG, y señaló que es el camino para volver a hacer algo grande en la Liga de Campeones.

“El equipo ha sido espectacular y ha sido un partidazo, seguimos creciendo. Hay que estar contentos con el partido, luego el resultado final no podemos estarlo pero no pasa nada. Me quedo con lo que hicimos durante 80 minutos. Si jugamos así, yo lo firmo todos los días”, dijo en rueda de prensa.

“El resultado es una decepción después de un gran partido. Hicimos un fútbol total, jugamos muy bien, creamos ocasiones para marcar cinco tantos. En la jugada del primer gol de ellos hay un pequeño error que forma parte del fútbol que de vez en cuando es un poco cruel. Lo aceptamos y me quedo con todo lo bien que hicimos hoy. Me he divertido abajo y el público ha demostrado que también”, añadió.

Zidane no quiso entrar en el partido de Kylian Mbappé. “Ha hecho su trabajo, tenía que marcar y ha hecho un gol”, y se quedó con el nivel de sus jugadores, entre los que destacó a Isco Alarcón tras ser la sorpresa del 11.

“Isco jugó muy bien en una posición donde cambiamos el dibujo añadiendo un medio entre líneas y lo ha hecho muy bien conectando con Eden y Benzema”, destacó.

También resaltó el trabajo del uruguayo Fede Valverde y descartó que el empate llegase por haberle sustituido. “Fede está creciendo como todos, lo está haciendo bien. La única cosa que jugando de esta manera, haciendo ‘box to box’ todo el partido, es complicado aguantar y tenemos jugadores para cambiar a los que lo dan todo. No hay que pensar que el partido cambió porque salió del campo”.

Por último, destacó las paradas que realizó su antiguo portero, Keylor Navas.

“No me sorprende porque cuando estaba con nosotros también hacía muy buenos partidos. Ha hecho cuatro o cinco paradas muy buenas”, sentenció.— AP Y EFE