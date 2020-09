Un ¡Viva México! que fortalece la Fiesta

Poco a poco los toros vuelven a ruedos nacionales

Amigos aficionados…

Una buena señal lo vivido en los días recientes en ruedos mexicanos.

Poco a poco, parece ir tomando su forma la tauromaquia. Durante la etapa más crítica de la pandemia (que esperemos haya pasado), no vimos prácticamente nada de actividad, así que lo ocurrido en las últimas dos semanas es un aliciente.

Ayer se realizó un festival en la Monumental de Apizaco. Seis toreros mexicanos se vistieron de corto y de charro, ante buen número de aficionados, lo permitido dentro de los protocolos que imponen las autoridades sanitarias con esto del dañino Covid-19.

El triunfador simbólico fue Arturo Saldívar, quien indultó a “Pistolito”, de la ganadería de Xalmonto. Pero en realidad, todos somos triunfadores.

La tauromaquia tuvo un punto a favor con este festejo, en el que actuaron además Uriel Moreno “El Zapata”, José Luis Angelino, Arturo Macías, José Mauricio y Sergio Flores ante toro de diversos hierros.

Me preguntaba un amigo no taurino hace unos días cuál era la razón por la que se permitía el acceso de aficionados a los toros, y no al fútbol ni a otros eventos deportivos. Sin chistar le dije: “Por su conducta”.

De eso no me cabe la menor duda. Los aficionados que acuden a los toros, a veces llenando la México con más de 40 mil espectadores, o Las Ventas, con 24 mil, no han mostrado conducta inapropiada, con todo y que hay pasiones que se desbordan. Aclaro que no todos los que acuden son iguales. Pero ha habido en partidos de soccer desmanes que terminan de forma tristemente célebre. Esa puede ser la diferencia, con todo y que se satanice a la fiesta de los toros.

Otro punto que agrada de esta reanudación paulatina de los toros en México es que la Fiesta la estamos haciendo con toreros mexicanos como referentes. Son los de casa los que están jalando la carreta y muchas veces colocan a diestros extranjeros sin merecimientos.

A los españoles, especialmente, siempre se les ha dado la oportunidad y han terminado quitando puestos los mexicanos. Allá son pocas las puertas que se nos abren. El sábado 19 habrá una, debemos decirlo, pues Ernesto Javier Tapia “Calita” se enfrentará a toros de Miura en el coso de Almoguera. Desde “El Zotoluco” en los 90, no ha habido un mexicano ante los toros de Zahariche.

Así pues las buenas noticias. Las buenas noticias en nuestro Día de Independencia. Esperemos pronto tener informes de la Plaza Mérida y la Plaza México. Sus temporadas arrancan habitualmente a fines de octubre. ¿Qué harán este año?