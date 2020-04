Una afición contumaz

En los años setenta se cimentó la base de los seguidores del Cruz Azul

Tristes, con el corazón roto y frustrados… pero tenaces, obstinados y contumaces. Así son los aficionados del Cruz Azul, y son legión. Los hay por racimos en todo el país. En el rincón más apartado aparece alguno bajo una piedra. Son como el enamorado al que no solo no le corresponden, sino lo maltratan. Como el Werther de Goethe o, en latitudes nacionales, nuestro Manuel Acuña. Ambos terminaron en el suicidio, que no se desea premonitorio.

Hoy la vasta afición de Cruz Azul se divide entre aquellos que quieren que se le declare campeón —al fin y al cabo era el súper líder cuando se suspendió el torneo por la contingencia del Covid 19— y los que se oponen en forma tajante, aun si esto supone el fin de una sequía de veintitrés años. Los campeonatos, opinan estos últimos, se ganan en la cancha.

Y aquí viene la pregunta: ¿por qué Cruz Azul tiene tanta afición? No gana un campeonato de liga desde 1997. Termina el torneo como súper líder y todos tienen una certeza incontrovertible: no será campeón. Llega a finales y las pierde. Es el eterno segundo lugar. Ha hecho nacer un nuevo verbo, “cruzazulear”, que se emplea cuando las cosas se echan a perder justo al momento en que todo pintaba para un éxito seguro. En un alarde de ironía “derbeziana”, Ludovico Peluche, un eterno perdedor, es fanático irredento de la “máquina”.

Entonces, por qué tiene tantos seguidores. La respuesta parece estar en el pasado. Aventuramos que sus aficionados de ahora son un resabio de los años setenta. Queda mucha afición de entonces, que ha transmitido a hijos y nietos el amor a la camiseta. El Cruz Azul, además, no es, nunca ha sido, equipo que despierte odio de rivales y sus aficiones. Peor aún, lo que hoy provoca se acerca más a la compasión que al aborrecimiento.

Pero no siempre fue así. El club era temible en verdad. Cerró los años sesenta con un título y sembró su jettatura en la siguiente década.

Ya que hoy es 30 de abril, concedámonos una licencia para relatar una historia infantil con la intención de reforzar lo expuesto. Corría 1972 cuando un niño que ni siquiera sabía lo que era el fútbol fue invitado por sus vecinos a un partido del Cruz Azul, en el Estadio Azteca. El párvulo, recién desempacado de una ciudad provinciana del norte donde el único deporte era el béisbol, no sabía de estadios ni de aztecas y las únicas cruces que conocía eran la roja y las de las iglesias.

El par de vecinitos hicieron alarde de esfuerzo para impedir que el muchacho cayera desmayado al ver la mole de concreto del Azteca, y más aún cuando, dentro del inmueble, la verdísima cancha vista desde las gradas se le reveló en una imagen imponente que le abofeteó la mirada.

El Cruz Azul, del que eran aficionados los vecinos y que en ese momento hicieron crecer la matrícula de fanáticos, se enfrentaba al América, a partir de ese momento, huelga decir, odiado rival. Vistas desde las gradas, veintidós figuras minúsculas, de azul unas y amarillo otras, corrían tras una pelota blanca. Los vecinos se deshacían en explicaciones para que el neófito entendiera el juego. Gradualmente, éste se percató que asistía a la gran final del torneo mexicano. Se enfrentaban los mejores equipos y los campeones más recientes. América era el reinante y Cruz Azul lo fue antes.

Por los “cremas” defendía la portería Prudencio “El Pajarito” Cortez. El resto de la plantilla lo integraban René “Popeye” Trujillo, Antonio Zamora, Guillermo Hernández, Fernando Santillán, Roberto Hodge, Sergio Ceballos, Juan Manuel Borbolla, Toninho; el ídolo del momento en el fútbol nacional, Enrique Borja, y un jugador con el número ocho que no solo conducía el balón con maestría, sino también manejaba la cancha y hasta el planeta entero, según hacía parecer: Carlos Reinoso.

Era el América un equipo temible, plagado de estrellas y conducido por el chileno Reinoso, que hacía una dupla pavorosa con Borja. Pero Cruz Azul le pasó por encima. Lo vapuleó 4-1 en esa final histórica, de la que nació el llamado “Clásico joven” y que hizo aflorar la afición por la máquina celeste. Marcaron Muciño (2), Victorino y Pulido. Descontó Borja en el último minuto para hacer menos humillante la derrota.

En la portería azul estaba el mítico Miguel Marín, para no pocos, el mejor portero que ha jugado en nuestro país. “El Gato” o “Supermán”, como le llamó Angel Fernández en las narraciones, sigue despertando nostalgias en los veteranos aficionados del balompié. En la defensa, otros monstruos: el chileno Alberto Quintano, los Javieres: Sánchez Galindo y “Kalimán” Guzmán, y Marco Antonio Ramírez. Héctor Pulido en la contención, y la media era conducida con maestría por Cesáreo Victorino y Juan Manuel Alejándrez. Adelante, un tridente infernal, con puro histórico del fútbol nacional: Fernando Bustos, Octavio “El Centavo” Muciño y Eladio Vera. Era una máquina imparable, de ahí el mote.

Ya que a históricos nos referimos, la tripleta arbitral también lo era: pitó el peruano-mexicano Arturo Yamazaki, asistido en las bandas por Arturo Brizio padre y Mario Rubio, el mismo que una década después se hizo mundialmente famoso al expulsar a Maradona en el Argentina-Brasil en España 82.

Ese fue el primero de tres títulos consecutivos del Cruz Azul, dirigidos por Raúl Cárdenas, con lo que se terminó de solidificar la afición celeste. En 1969 y 1970 habían sido campeones, bajo la férula del mismo Cárdenas, y se volvieron a coronar en 1979 y 1980 con el recién fallecido “Nacho” Tréllez. En once años fueron campeones ¡siete veces!, cuando no había torneos cortos. Así se creó la monolítica base de aficionados que sigue siendo fiel a los colores celestes.

Con una historia labrada a cincel, a pulso y sudando la camiseta, declararlos campeones en la mesa pareciera una ofensa a su afición.

¿De aquel niño qué se sabe? Entró a estudiar en la UNAM y se cruzaron los Pumas de Hugo en su camino. Pero eso, como dice la frase, es otra historia.— Olegario M. Moguel Bernal