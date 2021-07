Hidilyn Díaz ganó la primera medalla de oro para Filipinas el lunes 26 de julio pasado en la categoría de halterofilia femenina de 55 kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Filipinas, el país natal de la atleta, compite en los Juegos Olímpicos durante los últimos 97 años.

La atleta olímpica de 30 años rompió un récord mundial después de levantar un peso combinado de 224 kilogramos

Después de ganar, la cuatro veces olímpica alabó a Dios y levantó la Medalla Milagrosa que llevaba alrededor de su cuello.

PURE EMOTION from Hidilyn Diaz as she wins the Philippines’ first Olympic gold medal in any sport 🇵🇭#TokyoOlympics | @OnHerTurf | #OlympicHERstory pic.twitter.com/uZPw1B2ISk