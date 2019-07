Luis Guirola, el héroe en la final de la Liga Estatal

A Luis Guirola le deben hacer un monumento en Dzan. Al alcalde Luis Novelo “Chelelo”, por su aporte al deporte, lo recordarán mucho igual que a todos los limones que cosechen allá.

Guirola se puso la camisa de héroe en el gran escenario del fútbol yucateco al detener un penal en el tiempo reglamentario y dos en la definición, para guiar al Deportivo Dzan a una vibrante coronación en la Liga Estatal de Primera Fuerza del fútbol yucateco.

En una cardíaca definición desde el manchón de penal, Deportivo Dzan se proclamó campeón de la temporada 2018-2019 batiendo ahora al superlíder Cuervos de Conkal. En la fase previa, las semifinales, despachó a los Warriors de Mérida, los sublíderes, así que la proeza de los de la tierra de limones es de alturas monumentales.

El tiempo reglamentario terminó 2-0 en favor de los Cuervos, pero los superlíderes no pudieron sacarle provecho a su condición de locales, cuando se pensó que podrían liquidar en los 90’ reglamentarios, y el partido se fue a tiempos extra y luego a los pénaltis.

Muchos jugadores de Dzan mostraron las huellas del fragor de la batalla desde temprano en una cancha muy extensa. Y jugar a la 1 de la tarde con el sol a rajatabla tuvo sus consecuencias incluso para los locales.

Jugando en un auténtico horno, los sureños contaron con soberbia actuación de su portero Guirola. Fundamental porque atajó un pénalti a la mitad del primer tiempo a Aarón Aguilar. Si Conkal lo mete pudo haberse contado otra historia. Igual surgieron preguntas: ¿por qué Aguilar y no, por ejemplo, el goleador Juan Diego Euán? Pues la pidió Aguilar y no pudo concretar. Ya ni lamentarse.

Esa fue la clave. Porque aunque Cuervos reaccionó en la segunda mitad con dos goles de Juan Sánchez y Aarón Reyes (52 y 67 minutos), no fue suficiente más que para empatar el global. Intentaron como en la ida, pero tener la posesión del balón y dominar casi todo el tiempo no sirvió de nada porque no concretaron. Y allí estuvo el problema.

Ya en la prórroga los dos equipos estaban fundidos y fue un mero trámite para llegar a los tiros penales.

Guirola le detuvo el primero al capitán Alejandro González y mostró un control bárbaro para ponerse bajo los tres palos. Emanuel Borges, quien reapareció tras una suspensión, se vio bien igual, incluso le dio vida a Conkal al detener el tiro de Paul Pérez.

Pero Guirola paró el de Hugo Navarro para firmar la tanda 3-2. Un señorón Guirola.

Fue así como Dzan alzó el trofeo, en una larga y agobiante tarde en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”. El Deportivo hizo su juego, aguantó estoicamente, sacó fuerzas vaya usted a saber de dónde y sobrevivió.

El trabajo del árbitro José Miguel Tun tuvo un lunar nada más: se guardó una segunda amarilla que mereció un defensa de Dzan por tirarse como portero para frenar a un rival. ¿Qué pasaría si sacaba la roja y dejaba con 10 al Deportivo? No pasó y el juego siguió.

“Nunca bajamos la guardia. No importó vernos abajo 2-0. Queríamos el campeonato y ahora que alzamos el trofeo puedo decir que no hay nada más bonito que ser campeones”, dijo Jesús “Makanaki” Novelo, el técnico, casi al borde de las lágrimas.

Merecía la pena el llanto. Fue una verdadera proeza batir al sublíder primero y luego al superlíder y levantarse de lo que parecía un nócaut contundente.

Cuando el presidente de la Liga Estatal, Andrés Ojeda Espinosa, les entregó a Guirola y al alcalde “Chelelo” el trofeo, el grito fue de locura. Conkal, con su copa y sus medallas, guardó respetuoso, doloroso silencio.

Atestiguaron la premiación el presidente la Asociación de Fútbol del Estado, Manuel Martín Medina, y el director del Complejo Deportivo Kukulcán, Iván Cobos Palma. Novelo Ku, y la alcaldesa de Conkal, Hiselle Díaz Castillo, recibieron los trofeos con sus respectivos capitanes.

Y comenzó la fiesta para unos y el letargo doloroso para otros. Ley de la vida y el deporte.— Gaspar Silveira