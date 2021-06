Una contienda por dólares

Mayweather se embolsó más de 100 millones

Como era de esperarse, Floyd Mayweather dominó a la estrella de YouTube Logan Paul el domingo en una pelea de exhibición de ocho asaltos en Miami. El campeón mundial que se retiró en 2017 fue artífice de una actuación inteligente que le permitió superar a su rival, pero que al no haber jueces el resultado fue un empate.

El evento fue organizado exclusivamente para generar dinero, tal como lo había anticipado la semana pasada el exboxeador cuando calificó la contienda como “un robo al banco legalizado”.

En conferencia de prensa posterior al duelo, el estadounidense de 44 años mantuvo un tono similar al respecto: “Cuando llegue el dinero veremos quién es el verdadero ganador. Yo seré el que entre al Salón de la Fama. No tengo nada que demostrar. No se trata solo de dinero. Tus hijos no pueden comer del legado...”.

En este sentido, reveló la fortuna que ganó solamente por mostrar publicidad en sus pantalones: “Los parches de mis pantalones me hicieron ganar 30 millones de dólares. Entonces, ¿quién es realmente el más inteligente del boxeo? Cuando se trata del ‘robo de bancos legalizado’ soy el mejor”, afirmó.

Vale la pena recordar que para el combate, Mayweather ya tenía asegurada una bolsa de 10 millones de dólares, pero además en su contrato figuraba que se quedaría también con el 50% de lo generado por “pago por ver”. Las estimaciones indicaban que más de 2 millones de estadounidenses iban a pagan los 49.99 dólares para ver el evento y otro millón también haría lo mismo en diferentes partes del mundo. Es por eso se calcula que la ganancia de “Money” rondaría los 100 millones.

Si bien Mayweather superó a Paul y entregó una serie de golpes de castigo, no logró conectar un golpe de nocaut que prometió.

Para Paul fue su tercera pelea después de dos encuentros contra su compañero YouTuber KSI.

