Una fecha muy ''movida''

Dos polémicas de altos vuelos hacen prender la alarma

Leer las críticas sobre el nivel de la Liga MX es el pan de cada día para quienes están empapados en ella o por quienes la ven de reojo.

Y aunque no tienen poca razón, hay que decir que el fútbol sin público es como un pan sin sal. El nivel no varió, pero sí la polémica. Vaya, la fecha siete del Guardianes 2021 sirvió para reconectarse con el fútbol mexicano... aunque por razones distintas.

El jueves una bronca que no parecía llevar a más terminó en una acusación de racismo que la Liga MX investigó, pero no probó.

En su intento por apresurar a un balonero, el jugador ecuatoriano Félix Torres lo empujó e hizo, como dirían en el béisbol, que se vaciaran las bancas.

Groserías, improperios y cuanta maldición se haya dicho en una cancha de fútbol volaron en el “Alfonso Lastras”. Torres, por la acción, fue expulsado, pero sus compañeros juraban que se habían proferido insultos racistas para el jugador de raza negra antes de que este abandonara la cancha.

Muchos vídeos —incluso uno con Alejandro Irraragorri, presidente de los Laguneros, amenazando al comisario de la Federación— surgieron y en ninguno se puede apreciar si hubo claramente algo racista.

La Liga, sin elementos tras su investigación, señaló ayer mediante un comunicado que no procedió la protesta del club de Torreón, mismo que lamentó este hecho, pero lo aceptó.

Ayúdame, compadre

En América se metieron ellos mismos el pie.

Tras un cobro de penal a dos toques y ganar sufriendo ante un Atlas que jugaba con 10 hombres, el América sumó tres puntos más y dominaba a placer el torneo.

¿El pero? La televisora — misma que es dueña del equipo —mostró imágenes del uruguayo Federico Viñas calentando y posteriormente ocupando un lugar en la banca de los azulcremas.

Lo que no estaba en el radar era que Viñas, quien no ha tenido mucho protagonismo con Santiago Solari, no fue registrado — por equivocación, según dijeron — para el partido en Jalisco.

Con un reglamento confuso por todas partes al contradecirse algunos artículos, el Atlas protestó una alineación indebida, aunque tras percatarse del error Viñas fue enviado al palco.

Contrario a lo que se esperaba, el apartado jurídico de la Liga MX consideró suficientes las pruebas para darle una victoria sobre la mesa a los atlistas. Un 3-0 sobre el América que es muy importante en su lucha por no pagar la multa si terminan como último de la porcentual, ya que el descenso está desaparecido.

América aceptó el error en un comunicado y asunto arreglado, aunque el caos mediático no se borra de manera muy sencilla.

¿Lo curioso? Alejandro Irraragorri, dueño de Grupo Orlegi, también es mandamás de los Rojinegros. Ganó una y perdió otra. Piensa mal y acertarás... la que más le convenía económicamente fue la que ganó.

Un defensa más

En algo un poco más anecdótico porque al final no afectó en el resultado, el árbitro Óscar Macías se convirtió en un defensor más de los Diablos Rojos del Toluca.

En una muestra de cómo no correr la cancha para un nazareno, Macías iba siguiendo una jugada clara de gol para la Máquina, que venía venciendo con autoridad 2-0 a los choriceros.

Luis Romo falló de forma increíble con el marco abierto, pero el contrarremate le quedó a Jonathan Rodríguez. Inmejorable oportunidad para el flamante campeón de goleo del balompié mexicano... pero Macías se atravesó en el disparo y no fue gol.

Fue una mezcla de incredulidad y desconcierto lo que imperó en celestes y en el mismo árbitro. Después, Toluca logró empatar, pero un golazo de “Pol” Fernández al estilo Karate Kid evitó que costara más la cobertura defensiva de Macías.

La jugada corrió como reguero de pólvora en redes y en portales de noticias deportivas de todo el planeta. Y es que bien dicen que todo lo que pueda salir mal termina ocurriendo si te llamas Cruz Azul.— MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ