Una historia de renuncias con Messi

No es primera vez que el argentino amaga con irse

No es la primera vez que a Lionel Messi no le dejan “renunciar” a un equipo.

El argentino ha amagado en otras ocasiones con dejar de vestir una camiseta, pero se retractó a los pocos meses de expresar sus sentimientos en una entrevista.

En 2016, después de perder la final de la Copa América Centenario con la Albiceleste, Leo se “retiró” del combinado nacional.

“Pensándolo mucho en el vestidor, creo que ya está para mí la selección, ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté muchas veces, ser campeón con Argentina. Son cuatro finales y no pude ganarlas. Hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio”, comentó Messi, tras volar su cobro en la tanda de pénaltis frente a Chile en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

“Ya tomé la decisión. Hice todo lo posible para intentar ganar algo y la verdad es que ya está. No se dio, no lo pude conseguir. Ya lo venía pensando. Era esta o ya está. Hice todo lo posible y no se me dio”, señaló.

Un mes después, el 10 comunicó que volvería a vestir la camiseta de la Argentina. Cuatro años más tarde, Messi reconoció sus intenciones de partir del club blaugrana, pero cambió su decisión ya que podría haberse ido a un juicio con el Barcelona.

Sufrirían sin Messi

Jonathan Dos Santos no ocultó su felicidad por conocer la noticia de que Lionel Messi, su excompañero, se quedará una temporada más en la liga de España.

Y tampoco le tembló la voz para señalar lo obvio: el Barca sufriría sin Leo Messi.

El canterano blaugrana aseguró que el argentino es clave para el club culé, necesitado de la magia del “10” para cosechar glorias.

“Me encanta la idea de que Messi se quede”, dijo el mexicano en teleconferencia. “Se merece y tiene el derecho de hacer lo que quiere. Sin Messi, el Barca no es nadie…”.

Dos Santos argumentó que Leo ha sido clave para el crecimiento del Barcelona desde que debutó, con 34 títulos de los 86 oficiales en la historia del club, además de que ha metido 634 goles con la camiseta blaugrana, el máximo en los registros en Catalunya.

“Los trofeos, en mayor parte, son por Messi”, subrayó Jona. El mexicano compartió vestidor con el astro argentino de 2009 a 2014. “Yo, que soy del Barça, estoy muy contento de que se quede”, añadió el tricolor, quien podría jugar de titular este domingo, cuando el LA Galaxy se mida con el LAFC.