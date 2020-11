Una obra taurina que alienta los recuerdos

La Plaza Mérida, en el Legado de la Fiesta en Yucatán

“Fue como volver a revivir”, destacó el matador Rafael Gil “Rafaelillo”.

El torero gitano nacido en Tijuana, pero que volvió a nacer en 1977 en Yucatán tras recibir la cornada más grave de la historia en la Plaza Mérida, estuvo emocionado en un emotivo mensaje que dirigió a los presentes en el lanzamiento oficial del libro “Legado de la Fiesta en Yucatán”, del que Rafael Gil protagoniza uno de los capítulos, el de las tragedias acontecidas en el coso de la Avenida Reforma.

Por los protocolos ordenados en la pandemia, fue reducido el grupo de aficionados que acudieron a la presentación de la obra, cuya edición realizó Grupo Megamedia, con imágenes de Diario de Yucatán, de Eduardo Puerto y de aficionados que abrieron sus baúles valiosos para aportar recuerdos de todas las épocas. Una decena de artículos firmados por importantes y conocidos hombres del toro, la cultura y la sociedad aparecen en el contenido.

En el ruedo del Cortijo Marbella, en el norte de Mérida, los editores del libro, el fotógrafo Eduardo Puerto López y el periodista Gaspar Silveira Malaver, a nombre del licenciado Héctor Navarrete Muñoz, principal precursor de la obra, presentaron detalles del primer ejemplar de tauromaquia creado en Yucatán.

Cuatro matadores de importantes historias vividas en la Mérida engalanaron la cita: “Rafaelillo”, de grandes faenas y la cornada más grave de la historia en el coso, ocurrida el 15 de mayo de 197; Michel Lagravere, que actuó como matador y cuyos hijos, Michelito y André, tomaron la alternativa en la Mérida; Uriel Moreno “El Zapata”, el más reciente triunfador de la plaza, y el rejoneador Cuauhtémoc Ayala, anfitrión del evento y quien se doctoró en Mérida en 2016. Todos dirigieron mensajes con sus vivencias particulares, destacando las emociones que produce sus menciones en la obra, de 222 páginas en color y en blanco y negro, cuya edición duró 16 meses.

“Imagínense cómo me siento”, dijo a los presentes “Rafaelillo”, vestido de guayabera blanca, pero con su infaltable sombrero y su coleta natural. “En 1977, en mayo, un toro me dejó prácticamente muerto y las manos de un hombre aquí presente me salvaron la vida. Tengo mucho que agradecerle al doctor Santiago Sauma. Puedo verlo y agradecerle el que haya hecho lo que hizo. Con sus manos y la sangre de los yucatecos, que es mi sangre, es que estoy aquí contándolo”.

Y tras el acto de protocolo, se fundieron “Rafaelillo” y el galeno Sauma Ríos en un abrazo muy emotivo, que propició fuerte ovación.

El libro se venderá desde hoy viernes en el Hotel San Luis, en la calle 61 por 68, en el centro de Mérida, y en Rincón Taurino “Burladero de Sin Sin”. El precio será de 400 pesos.

Destacados aficionados acudieron a la cita, igual que empresarios y comunicadores, así como toreros yucatecos y ganaderos. “Veo la obra y me hace recordar muchos momentos que he vivido en la Mérida, como aficionado y como ganadero”, dijo el doctor Luis Conde Medina, criador de toros bravos del hierro de San Salvador.