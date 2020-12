Una paliza navideña

Irving anota 37; Nets vapulean a Celtics: 123-95

Khris Middleton anotó 31 puntos y los Bucks de Milwaukee apabullaron ayer 138-99 a los Guerreros de Golden State, para ganar en lo que fue su primer partido navideño como locales en medio siglo.

Middleton atinó 10 de 15 disparos en total y seis de ocho triples. Encabezó así una estupenda actuación de su equipo en los disparos.

En los dos primeros duelos de la campaña, Middleton totaliza 58 puntos.

“En las semanas previas a la temporada, simplemente traté de realizar un buen trabajo, de trabajar en mi juego”, comentó.

Milwaukee atinó 20 de 37 triples, mientras que Golden State acertó 10 de 45.

Los Guerreros fueron superados por 65 puntos combinados en sus primeros dos duelos. Se trata del segundo mayor total en la historia de la NBA tras los dos partidos iniciales de la campaña.

La mayor cifra fue de 71, recibida por los Clippers de Los Ángeles en 1987-88. En su primer partido de la campaña, Golden State cayó por 125-99 ante Brooklyn.

Este fue el segundo resultado más desigual en un encuentro navideño en la historia de la NBA. Los Nationals de Syracuse arrollaron 162-100 a los Knicks de Nueva York el 25 de diciembre de 1960.

“Lo que más me decepciona es que tuvimos buenos días de práctica, en que ejecutábamos bien las jugadas al ataque, hacíamos buenos movimientos y lecturas. Pero ahora no podemos ejecutar nada”, lamentó Steve Kerr, el entrenador de los Guerreros. “Todo fue intermitente y desorganizado. Me decepciona eso y acepto la culpa, pues yo soy el entrenador”.

El único encuentro anterior que Milwaukee había disputado en Navidad como local fue en 1968, durante la primera campaña de la franquicia. Los Bucks estuvieron como visitantes en esta festividad en las dos campañas anteriores.

En 2019 cayeron en Filadelfia y en 2018 sucumbieron en Nueva York.

Robinson, inspirado

Erik Spoelstra siguió perfecto en Navidad, esta vez con ayuda de un espectáculo de Duncan Robinson, quien igualó un récord.

Robinson atinó siete triples —empatando la mayor cifra en la historia de los encuentros navideños— para totalizar 23 puntos en el duelo que el Heat de Miami ganó 111-98 a los Pelícanos de Nueva Orleans.

Goran Dragic sumó 18 tantos, Bam Adebayo contabilizó 17 y Avery Bradley terminó con 12. Spoelstra se colocó en una foja de 8-0 en estas festividades como entrenador del Heat.

En otro juego de ayer, Kyrie Irving anotó 37 puntos y entregó ocho asistencias en su regreso a Boston, ahora con el uniforme de los Nets de Brooklyn, quienes vapulearon 123-95 a los Celtics.

Kevin Durant sumó 29 unidades, mientras que Jarrett Allen agregó 11 rebotes a la causa de los Nets.

Hubo un minuto de silencio por el fallecido exjugador K.C. Jones.

